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Фонд держмайна вперше продав завод, конфіскований через санкції

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Фонд держмайна вперше продав завод, конфіскований через санкції
Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – «ПентоПак»
фото з відкритих джерел

На оплату вартості лота у покупця є 20 днів

Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

«ФДМУ вперше продав санкційний завод. Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – «ПентоПак». Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на оплату вартості лота у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,3 мільйонів гривень.

«Продукція підприємства користується попитом серед великих компаній: «Рудь», «Глобино», «М’ясна гільдія» тощо. Продукція експортується в понад тридцять країн світу. До складу активу входить 20 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, загальна площа об’єктів становить 5247,3 кв м», – повідомляє Фонд держмайна. Гроші від реалізації майна будуть спрямовані за спеціальною процедурою у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Нагадаємо, «ПентоПак» конфіскували за рішенням Вищого антикорупційного суду в одіозного російського мільярдера грецького походження Івана Саввіді та передали у Фонд держмайна для подальшої підготовки до приватизації та продажу.

Таке поводження з українською власністю Саввіді цілком зрозуміле: колишній власник – ексдепутат Держдуми від «Єдиної Росії», президент громадської організації «Федеральна національно-культурна автономія греків Росії», яка активно пропагує «русскій мір» на окупованих територіях, зокрема, серед українських дітей. Крім того, «грецька діаспора» Саввіді співпрацювала з ватажками «ДНР». І таких недружніх до України дій та зв’язків бізнесмена накопичилося чимало. Указом президента України від 19 жовтня 2022 року проти відвертого прихильника Путіна було запроваджено санкції терміном на 10 років.

Завод «ПентоПак» конфіскували та передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у лютому 2024 року. Кидається в очі те, що за цей проміжок часу в реєстрах не зафіксовано зміну власника: за документами, підприємство продовжує контролювати Саввіду Кіріакі (Саввіді Кіріяки Георгіївна) – дружина російського бізнесмена.

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Теги: ринок завод Віталій Коваль Фонд державного майна санкції росіяни

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