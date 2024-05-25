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Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями Росії
Зеленський назвав можливими цілями РФ країни Балтії, Молдову й Казахстан
фото: IStock

Зеленський: «Москві просто потрібна причина, аби окупувати якусь територію під приводом «ми просто допомагаємо»

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступними цілями Росії можуть бути країни Балтії: Естонія, Литва, Латвія, а також Молдова та Казахстан. Про це глава держави сказав в інтерв'ю казахському виданню «Власть».

«Вчора-позавчора, мені здається, це вже було, вони (росіяни – ред.) перенесли буї, був перетин морських кордонів. Реакції, відповідно, не було. Країни НАТО дуже і дуже обережні. А Росії треба демонструвати силу. Ми отримуємо інформацію, що серед їхніх пріоритетів країни Балтії, Молдова та Казахстан є найближчими цілями РФ», – зазначив Зеленський. 

За його словами, Москві «просто потрібна причина», аби окупувати якусь територію під приводом «ми просто допомагаємо». Зеленський наголосив, що кінець такої «допомоги» відомий.

«У жодному разі не хочу нікого лякати. Мені здається, що той, хто поінформований і попереджений, – сильніший. Я вважаю: все, що вони роблять і говорять, наприклад, «ми дружимо з Казахстаном, Узбекистаном, це наші брати і тощо», – це брехня. Повірте, що все це відбудеться в одну секунду: окупація чогось, особливо там, де є росіяни, є за що зачепитися. Якщо ваш народ буде противитися приєднанню до Росії, ви неминуче зіткнетеся з повномасштабним вторгненням, зі смертю та війною», – підкреслив президент.

Нагадаємо, що країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони. 

Напередодні російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Однак згодом відповідний законопроєкт зник із сайту уряду. 

До слова, за оцінками аналітиків, Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним альянсом і прагне захопити Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

Теги: Балтія Володимир Зеленський росія Молдова Казахстан

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