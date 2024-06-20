Підрив російських нафтобаз – найефективніші санкції

Дрони спецслужб, зокрема СБУ системно нищить нафтогазові потужності ворога, які є найважливішими для бюджету росіян

Дискусія про те чи працюють антиросійські санкції, триває вже не перший місяць. Деякі західні ЗМІ вказують на їх переоціненість для економіки агресора у короткостроковій перспективі. Однак більшість економістів схиляється до думки, що «в довгу» путінський режим не витримає тиску. Втім є санкції, які діють, що називається, тут і зараз. Українські дрони б’ють по росіянам найефективнішими санкціями.

На цьому тижні Служба Безпеки підірвала одразу чотири нафтобази росіян. Спочатку дві великі нафтобази запалали за одну ніч з 17 на 18 червня. Мова йде про нафтобази «Азовська» та «Азовнафтопродукт» у Ростовській області, які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Потушити їх росіяни не змогли і через дві доби, хоча для гасіння пригнали навіть пожежний потяг. А в ніч на 20 червня спецпризначенці Служби вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ «Тамбовнафтопродукт» та нафтобази «Енемська» ТОВ «Лукойл-Югнафтопродукт». Ці об’єкти палають прямо зараз в Тамбовській області та у республіці Адигея.

Нинішні атаки, нагадаю, далеко не перші. Дрони спецслужб, зокрема СБУ системно нищить нафтогазові потужності ворога, які є найважливішими для бюджету росіян. Підлеглі Малюка вже здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах. А те, що «дронові санкції» проти російського нафтопереробного комплексу є одними з найефективніших визнають і західні аналітики та преса.

Уражені нафтобази забезпечували паливом російську армію в Україні і мають на зберіганні до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах. Точніше мали на зберіганні. До початку атаки. Причому, пожежі на нафтобазах були настільки масштабні, що російська влада, яка, як правило приховує наслідки прильотів, змушена була визнати результативність ударів. Зокрема це зробив губернатор Ростовської області, а вже пізніше про хід тушіння почали звітувати у ворожому МЧС. Той випадок, коли приховати пожежу, яку видно на багато кілометрів навколо, просто неможливо.

Що ж, поки західна преса оцінює довгостроковий ефект від нових американських санкцій введених минулого тижня, росіяни змушені гасити санкції свіжі. На яке НПЗ чи нафтобазу українські дрони скинуть «новий пакет», думаю побачимо найближчим часом. А далі справа, коріш за все, за компресорами на нафтогонів та газогонів, тягові підстанції на залізниці та багато чого іншого. Чим більше хаосу в російській економіці тим краще для України.