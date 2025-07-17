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Стамбул встановив світовий рекорд зі зростання цін на оренду житла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Стамбул встановив світовий рекорд зі зростання цін на оренду житла
Оренда житла у Стамбулі стає не по кишені місцевим мешканцям
фото із відкритих джерел

Стамбул став світовим лідером за орендною платою

Стамбул побив рекорд зростання вартості оренди житла за останні п'ять років, випередивши за цим показником колишніх рекордсменів, якими досі були Женева та Нью-Йорк. Про це йдеться у звіті Deutsche Bank «Картографування світових цін 2025». Про це пише «Главком» із посиланням на видання TGRT Haber.

«Звіт Deutsche Bank проливає світло на зростання орендної плати у світі. Аналізуючи 69 країн за широким спектром факторів, від якості життя до вартості оренди, було виявлено, що Стамбул за останні п'ять років зазнав найбільшого зростання орендної плати в центрі міста» – йдеться у матеріалі. 

«У Стамбулі оренда трикімнатних квартир у центрі зросла на 193% порівняно з 2020 роком… Стамбул поки що не є найдорожчим містом за рівнем оренди, але його динаміка – найвища у світі», – йдеться в дослідженні.

Згідно з даними звіту, ціни на оренду трикімнатних квартир у центрі Стамбула зросли на 193 % порівняно з 2020 роком. За той самий період орендна плата за однокімнатні квартири також зросла на 178%. Середня орендна плата за трикімнатну квартиру, яка у 2020 році становила $600, до 2025 року зросла до $1764. На другому місці після Стамбула опинився Ер-Ріяд зі зростанням 151,7%, а замикає трійку Мехіко –  з показником зростання 87,8%.

«Стамбул посідає 53-тє місце у світі за оренду трикімнатної квартири в центрі міста, він посідає 50-те місце за оренду однокімнатної квартири з ціною $948», – йдеться у матеріалі. 

Лідерами вартості на житло в центральній частині міста залишаються Нью-Йорк із середньою ціною $8 388, за ним – Сінгапур ($6216) та Бостон ($6091).

Нагадаємо, вартість оренди квартир у столиці продовжує зростати. Однією з причин збільшення ціни є високий попит на житло у Києві. За даними аналітиків, співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7. Київ залишається найдорожчим містом для оренди житла, де середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн.

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Теги: Туреччина Стамбул рекорд житло оренда

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