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Генсек НАТО присоромив Путіна за те, що відправив у Стамбул «не переговорників, а історика»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генсек НАТО присоромив Путіна за те, що відправив у Стамбул «не переговорників, а історика»
фото: DR

Рютте зробив заяву про переговори у Стамбулі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін відправив на переговори у Стамбул «не переговорників, а історика». Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, передає «Главком».

«Путін відправив якогось історика (Володимира Мединського, – «Главком»), а не переговорників: вони в Стамбулі почали розказувати історію великої РФ з 1250 року», – сказав Рютте.

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Також президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна «жорстким хлопцем». «Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити (врегулювати війну, – «Главком»). І завжди кладу слухавку і кажу: «Ну, це була чудова телефонна розмова». А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. І я кажу: «Дивно». А коли це відбувається три-чотири рази, то, як ви кажете, розмови нічого не значать. Путін – жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати», – сказав очільник США.

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Теги: Марк Рютте переговори путін

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