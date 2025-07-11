Названо найспекотніший місяць в історії Західної Європи

У деяких країнах стовпчики термометрів піднімалися вище за +40°С, а в Іспанії та Португалії – до +46°С

Червень 2025 року став найспекотнішим в історії Західної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейське кліматичне агентство Copernicus.

Середня температура сягнула +20,49°С, – це на 2,8°С вище, ніж у середньому за 1991-2020 роки, і на 0,06°С перевищує попередній рекорд 2003 року.

Середньодобова температура в регіоні 30 червня та 1 липня сягала 24,9°С – це новий рекорд для червня. Такі температури раніше фіксували лише в розпал літа, під час найсильніших хвиль спеки в липні-серпні 2003, 2018, 2019, 2022 і 2023 років.

У період з 17 червня по 2 липня в більшості країн Західної Європи, зокрема, в Іспанії, Португалії, Франції та Великої Британії, зафіксували найвищу середню температуру для цієї пори року щонайменше з 1979 року.

У деяких країнах стовпчики термометрів піднімалися вище за +40°С, а в Іспанії та Португалії – до +46°С.

Температура моря теж була рекордною. У західній частині Середземного моря вода прогрілася до понад +28°С – у Ліонській затоці та Лігурійському морі це більш ніж на 5°С вище за норму.

А 30 червня температура поверхні моря сягнула 27°С – найвищого рівня за всю історію червневих спостережень. Аномалія становила +3,7°С – це найбільше добове відхилення від норми, зафіксоване коли-небудь у будь-який місяць.

Нагадаємо, нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою.

До слова, аномальна спека з температурою до +46°С C охопила Середземномор'я, перетворивши відпочинок у боротьбі за виживання. Туреччина особливо страждає від небувалої спеки, яка призвела до лісових пожеж та оголошеного червоного рівня небезпеки.