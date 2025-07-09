Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше

На фото – одна з квартир, яка зараз пропонується для оренди

Cпіввідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7

Вартість оренди квартир у столиці продовжує зростати. Однією з причин збільшення ціни є високий попит на житло у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження маркетплейсу Dim.ria. Попит на оренду лише за останній місяць зріс на12%.

За даними аналітиків, співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7. Київ залишається найдорожчим містом для оренди житла, де середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн.

Вартість орендованого житла у різних районах столиці може відрізняється у два-три рази. Зокрема, найдешевшим залишається Деснянський район – 10,2 тис. грн.

За вартістю оренди однокімнатних квартир найдорожчим районом багато років був Печерський. Тепер він опустився на четверте місце за ціновою шкалою. Лідером у червні став Шевченківський район – в середньому однокімнатну квартиру тут можна винайняти за 23,3 тис. грн, двокімнатну – за 26,2 тис. грн, трикімнатну – 31,4 тис. грн.

Друге місце посів Подільський район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 23,3 тис грн, двокімнатні – за 26,4 тис. грн, трикімнатні – 26,0 тис. грн.

На третьому місці опинився Голосіївський район із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 21,8 тис. грн, двокімнатні тут коштують 24,0 тис. грн, трикімнатні – 29,2 тис. грн.

Середня вартість оренди квартир у Києві інфографіка: Dim.ria

Четверте місце посів Печерський район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 20,9 тис грн, двокімнатні – за 28,0 тис. грн, трикімнатні – 29,3 тис. грн.

На п'ятому місці опинився Солом'янський район із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 18,9 тис. грн, двокімнатні тут коштують 23,4 тис. грн, трикімнатні – 31,2 тис. грн.

Шосте місце посів Дарницький район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 18,5 тис грн, двокімнатні – за 21,1 тис. грн, трикімнатні – 24,7 тис. грн.

На сьомому місці опинився Оболонський район із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 18,2 тис. грн, двокімнатні тут коштують 20,6 тис. грн, трикімнатні – 29,6 тис. грн.

Восьме місце дісталося Святошинському району, де однокімнатні квартири здають у середньому за 14,8 тис грн, двокімнатні – за 19,0 тис. грн, трикімнатні – 23,4 тис. грн.

На дев'ятому місці – Дніпровськийрайон із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 13,9 тис. грн, двокімнатні тут коштують 17,6 тис. грн, трикімнатні – 26,8 тис. грн.

Десяте, останнє, місце посів Деснянський район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 10,2 тис грн, двокімнатні – за 10,9 тис. грн, трикімнатні – 12,5 тис. грн.

Нагадаємо, за останній рік у Києві значно зросла медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир, проте попит на таке житло майже у всіх районах столиці знизився. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами. Про це свідчить аналіз команди OLX нерухомість, який охопив період з квітня 2024 по квітень 2025 року