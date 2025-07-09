Головна Київ Новини
search button user button menu button

Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше
На фото – одна з квартир, яка зараз пропонується для оренди
фото: Dim.ria

Cпіввідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7

Вартість оренди квартир у столиці продовжує зростати. Однією з причин збільшення ціни є високий попит на житло у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження маркетплейсу Dim.ria. Попит на оренду лише за останній місяць зріс на12%.   

За даними аналітиків, співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7. Київ залишається найдорожчим містом для оренди житла, де середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн.

Вартість орендованого житла у різних районах столиці може відрізняється у два-три рази. Зокрема, найдешевшим залишається Деснянський район – 10,2 тис. грн.

За вартістю оренди однокімнатних квартир найдорожчим районом багато років був Печерський. Тепер він опустився на четверте місце за ціновою шкалою. Лідером у червні став Шевченківський район – в середньому однокімнатну квартиру тут можна винайняти за 23,3 тис. грн, двокімнатну – за 26,2 тис. грн, трикімнатну – 31,4 тис. грн.

Друге місце посів Подільський район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 23,3 тис грн, двокімнатні – за 26,4 тис. грн, трикімнатні – 26,0 тис. грн.

На третьому місці опинився Голосіївський район із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 21,8 тис. грн, двокімнатні тут коштують 24,0 тис. грн, трикімнатні – 29,2 тис. грн.

Середня вартість оренди квартир у Києві
Середня вартість оренди квартир у Києві
інфографіка: Dim.ria

Четверте місце посів Печерський район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 20,9 тис грн, двокімнатні – за 28,0 тис. грн, трикімнатні – 29,3 тис. грн.

На п'ятому місці опинився Солом'янський район із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 18,9 тис. грн, двокімнатні тут коштують 23,4 тис. грн, трикімнатні – 31,2 тис. грн.

Шосте місце посів Дарницький район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 18,5 тис грн, двокімнатні – за 21,1 тис. грн, трикімнатні – 24,7 тис. грн.

На сьомому місці опинився Оболонський район із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 18,2 тис. грн, двокімнатні тут коштують 20,6 тис. грн, трикімнатні – 29,6 тис. грн.

Восьме місце дісталося Святошинському району, де однокімнатні квартири здають у середньому за 14,8 тис грн, двокімнатні – за 19,0 тис. грн, трикімнатні – 23,4 тис. грн.

На дев'ятому місці – Дніпровськийрайон із вартістю однокімнатної орендованої квартири у 13,9 тис. грн, двокімнатні тут коштують 17,6 тис. грн, трикімнатні – 26,8 тис. грн.

Десяте, останнє, місце посів Деснянський район, де однокімнатні квартири здають у середньому за 10,2 тис грн, двокімнатні – за 10,9 тис. грн, трикімнатні – 12,5 тис. грн.

Нагадаємо, за останній рік у Києві значно зросла медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир, проте попит на таке житло майже у всіх районах столиці знизився. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами. Про це свідчить аналіз команди OLX нерухомість, який охопив період з квітня 2024 по квітень 2025 року

Читайте також:

Теги: Київ оренда квартира житло ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центр на Лівобережній у Києві є найбільшим виставковим комплексом України
Міжнародний виставковий центр опинився під контролем власника готелю «Україна»
11 червня, 17:18
У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун
4 липня, 03:01
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
«Укрзалізниця» додала вагони на популярному літньому напрямку
12 червня, 07:54
За свої «послуги» ділки брали від 400 до 450 доларів з одного клієнта
У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень
19 червня, 12:29
Чоловік жив на п'ятому поверсі будинку, у який влучили російські окупанти
Дивом вижив. Житель зруйнованого будинку у Києві розповів про свій порятунок (відео)
23 червня, 09:51
Корупційний скандал в «Київзеленбуді». ДБР завершило розслідування
Корупційний скандал в «Київзеленбуді». ДБР завершило розслідування
26 червня, 21:45
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 червня
27 червня, 14:05
Готель у Вищгороді. Податок сплачуватиметься авансом перед поселенням у житло
На Вишгородщині планується запровадити туристичний збір: хто й скільки платитиме
3 липня, 11:12
Продаж швидкопсувних товарів дозволено лише до 12 години
Через спеку на столичних ринках обмежено продаж низки продуктів: повний список
7 липня, 15:55

Новини

Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру
Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру
Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше
Оренда квартир у Києві: у якому районі винайняти житло найдешевше
Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена
Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена
Пожежна небезпека: у Чорнобильській зоні посилено моніторинг лісових ділянок
Пожежна небезпека: у Чорнобильській зоні посилено моніторинг лісових ділянок
На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ
На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ
З'явились перші подробиці ворожої атаки на Київщину
З'явились перші подробиці ворожої атаки на Київщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
37K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
26K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
15K
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua