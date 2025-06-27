В Україні зʼявиться платформа, де переселенці зможуть знайти роботу та житло

Платформа допоможе переселенцям знайти нову домівку, роботу, навчання та юридичну підтримку

Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає запуск онлайн-платформи для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

«Сьогодні під час війни дуже важливо допомогти людям, які стали вимушено переміщеними, відновити нормальне життя. Йдеться не лише про житло, але й про допомогу у пошуку роботи, інтеграції до життя у нових громадах», – зазначила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Чиновниця додала, що міністерство підтримує ініціативи, які допомагають ВПО налагодити життя на новому місці, зокрема субсидію на оренду житла, психосоціальну підтримку в Центрах життєстійкості, послуги підтриманого проживання для людей похилого віку або осіб з інвалідністю, а також послугу «муніципальна няня». Партнерами ініціативи є команда волонтерів «Прихисток», які допомагають українцям знайти безкоштовне тимчасове житло.

«Це партнерство – логічне продовження нашої роботи. В умовах війни ми реалізували ініціативу, яка допомогла понад мільйону людей. Тепер час робити наступний крок: допомагати людям знаходити роботу та інтегруватися в нове середовище. Ми вже на низькому старті! Розробка сайту в процесі, тож презентуємо його найближчим часом», – сказала народна депутатка Галина Янченко, засновниця «Прихистку».

Також ініціатива буде розширена для забезпечення ВПО можливостями професійного навчання та юридичної підтримки.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін розширив категорії осіб, які мають право на послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер отримати послуги можуть внутрішньо переміщені особи літнього віку та люди з інвалідністю, яким встановлено IV групу рухової активності (раніше таке право мали ті, кому було встановлено V групу рухової активності).

Також «Главком» повідомляв, що Кабмін спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).