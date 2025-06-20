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У Туреччині тисячі туристів залишились без житла у розпал сезону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Туреччині тисячі туристів залишились без житла у розпал сезону
Частина готелів у Туреччині закрита
фото: haberhurriyeti

Частина туристів, приїхавши до Туреччини, дізналися, що заброньований ними готель закритий владою

Влада Туреччини закрила понад 4 тис. об'єктів розміщення, залишивши багатьох туристів без місця для відпустки. Про це пише «Главком» із посиланням на газету BirGün.

За словами представників галузі, лише 200 із цих підприємств можуть відновити роботу за короткий термін.

Туреччина – п'ята за відвідуваністю країна у світі. На піку свого розвитку в 2024 році туристичний сектор країни залучив 52,6 млн. іноземних туристів, що принесло рекордні доходи від туризму в розмірі $61,1 млрд.

Очікується, що частка туристичного сектора у ВВП Туреччини неухильно зростатиме в період з 2023 по 2028 рік, загалом на 3,9 процентних пункти, досягнувши піку в 12,65% ВВП у 2028 році. Але туристичний сезон 2025 року розпочався невдало для тисяч турецьких готельєрів та великої кількості туристів. Мандрівники вважали, що бронювання у порядку. Проте міністерство культури та туризму Туреччини змусило закрити понад 4 тис. готелів у країні через недотримання адміністративних вимог.

Масштабну загальнонаціональну акцію з контролю було оголошено заздалегідь, проте численні об'єкти розміщення по всій країні не виконали її. За даними видання Travel and Tour World, інспектори переважно зосередилися на перевірці протоколів пожежної безпеки, дійсності ліцензій та дотриманні національного законодавства про туризм. Нагадаємо, у січні в Туреччині жахлива сильна пожежа в готелі на гірськолижному курорті, внаслідок якої загинуло 78 людей.

Однак ця масштабна кампанія регулювання діяльності готелів знаменує собою «хаотичний» початок сезону, зазначає газета BirGün. Хоча зазначені об'єкти було знято з платформ онлайн-бронювання, тисячі туристів уже запланували там свою відпустку. Багато хто з них на момент закриття вже прямував до своїх готелів. За даними Travel and Tour World, численні іноземні туристи тільки на місці дізналися про те, що заброньований ними готель закритий владою, і були змушені терміново шукати інше розміщення.

Туристичний сезон розпочався невдало, президент Асоціації готельєрів Бодрума Сердар Карджилиоглу розкритикував це рішення, заявивши, що його було прийнято «без реального знання ситуації». За його словами, лише 200 із закритих готелів матимуть реальний шанс врегулювати ситуацію до літнього сезону. Однак фактом залишається те, що туристичний сезон 2025 року розпочався дуже невдало як для професіоналів у сфері туризму в Туреччині, так і для мандрівників.

До слова, туристи вже не їдуть масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. 

Раніше «Главком» писав, що новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті.

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Теги: Туреччина туризм готель

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