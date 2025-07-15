Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пекельна спека в Іспанії: кількість смертей стала рекордною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Пекельна спека в Іспанії: кількість смертей стала рекордною
Люди у Іспанії потерпають від спеки
фото із відкритих джерел

У перший тиждень липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних із спекою, зросла на 47% порівняно із загальною кількістю за червень

Спека у травні-липні призвела до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії. Як передає  «Главком» про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII), з 16 травня по 13 липня було зафіксовано рекордну кількість, а саме 1180 смертей, пов'язаних із тепловими хвилями. За аналогічний період минулого року в Іспанії від спеки померло 70 людей.

Крім того, у перший тиждень липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних зі спекою, зросла на 47% порівняно із загальною кількістю за червень. Переважна більшість померлих (понад 95%) – люди віком від 65 років.

Найбільше від спеки постраждали іспанські регіони Галісія, Ла-Ріоха, Астурія та Кантабрія, розташовані у північній частині країни, де традиційно прохолодні літні температури останніми роками значно зросли.

Нагадаємо, що в Іспанії 28 червня зафіксовано рекордну температуру 46 градусів. Попередній рекорд, встановлений у червні 1965 року у Севільї, становив 45,2 градуси.

Також повідомлялося, що в Греції Міністерство праці запровадило обов'язкові перерви у роботі в тих частинах країни, де, як очікується, температура може перевищити 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, червень 2025 року став найспекотнішим в історії Західної Європи.

До слова, нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою. 

Читайте також:

Теги: спека Іспанія смерть рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З результатом 4.93 секунди Ткач перевершив чинний європейський рекорд
Ткач перевершив європейський рекорд у скелелазінні на швидкість
17 червня, 13:54
Інцидент стався на території Маловільшанської громади
На Київщині вулична сварка закінчилась смертельною різаниною
18 червня, 15:58
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
У Полтаві: 19-річний хлопець упав з даху ТРЦ
21 червня, 21:58
Асоціація футболу Аргентини опублікувала заяву, в якій висловила співчуття у зв'язку зі смертю Нуїна
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
26 червня, 14:05
Ігор Калинець – автор сімнадцяти поетичних збірок
Помер український поет, дисидент Ігор Калинець
28 червня, 15:44
Два верхніх ряди паркану обвалилися та впали на дитину
На Рівненщині бетонний паркан убив чотирирічного хлопчика
28 червня, 20:31
Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
29 червня, 08:36
Лідія Семенова неодноразово ставала переможцем та призером міжнародних турнірів
Пішла з життя легендарна українська шахістка
6 липня, 10:52
Столична влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях
15–17 липня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Вчора, 18:04

Соціум

Пекельна спека в Іспанії: кількість смертей стала рекордною
Пекельна спека в Іспанії: кількість смертей стала рекордною
Дрони атакували Воронеж (відео)
Дрони атакували Воронеж (відео)
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
Авіакатастрофа в Британії: поліція розповіла подробиці трагедії
Авіакатастрофа в Британії: поліція розповіла подробиці трагедії
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
28K
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
16K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
13K
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
11K
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua