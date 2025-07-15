Пекельна спека в Іспанії: кількість смертей стала рекордною

Люди у Іспанії потерпають від спеки

У перший тиждень липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних із спекою, зросла на 47% порівняно із загальною кількістю за червень

Спека у травні-липні призвела до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії. Як передає «Главком» про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII), з 16 травня по 13 липня було зафіксовано рекордну кількість, а саме 1180 смертей, пов'язаних із тепловими хвилями. За аналогічний період минулого року в Іспанії від спеки померло 70 людей.

Крім того, у перший тиждень липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних зі спекою, зросла на 47% порівняно із загальною кількістю за червень. Переважна більшість померлих (понад 95%) – люди віком від 65 років.

Найбільше від спеки постраждали іспанські регіони Галісія, Ла-Ріоха, Астурія та Кантабрія, розташовані у північній частині країни, де традиційно прохолодні літні температури останніми роками значно зросли.

Нагадаємо, що в Іспанії 28 червня зафіксовано рекордну температуру 46 градусів. Попередній рекорд, встановлений у червні 1965 року у Севільї, становив 45,2 градуси.

Також повідомлялося, що в Греції Міністерство праці запровадило обов'язкові перерви у роботі в тих частинах країни, де, як очікується, температура може перевищити 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, червень 2025 року став найспекотнішим в історії Західної Європи.

До слова, нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою.