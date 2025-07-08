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Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч
Головні новини ночі проти 8 липня
фото: Білий дім

У Миколаєві відомо про одного пораненого внаслідок атаки

Президент США Трамп зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу, Трамп зробив декілька заяв про Україну, «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини, ворог атакував Миколаїв, Білий дім озвучив причину призупинки військової допомоги Україні.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ворог атакував Миколаїв

У ніч на 8 липня російські окупаційні війська завдали ударів по Миколаєву та передмістю. 

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок атаки РФ зафіксовано пожежу в передмісті. За його словами, всі відповідні служби вже вирушили на місце події.

Інформація про масштаби руйнування наразі відсутня. За словами Віталія Кіма, внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано.

О 02:03 у Повітряних силах повідомили, що у Миколаєві існує ракетна небезпека. Згодом стало відомо, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Миколаївщини.

Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Вашингтону для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі для Нетаньягу організували вечерю, а перед цим, лідери коротко поспілкувались з пресою.

Трамп похизувався перед журналістами, що США провели «чудову» операцію в Ірані та анонсував переговори з Тегераном щодо ядерної програми.

Нетаньягу своєю чергою додав: «Ми можемо досягти миру між нами та всім Близьким Сходом. Ми можемо встановити дуже широкий мир, який охоплюватиме всіх наших сусідів».

Згодом американський лідер запевнив: «Я сподіваюся, що війна з Іраном закінчилася. Я думаю, що вони хочуть зустрітися та укласти мир».

Перед вечерею ізраїльський прем'єр провів зустрічі з державним секретарем Штатів Марком Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. І Рубіо, і Віткофф також присутні на офіційній вечері у Білому домі. Також на вечерю запрошений міністр оборони США Піт Гегсет.

Трамп заявив, що Штати відправлять більше зброї Україні

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

Американський заявив, що хоче, щоб Росія припинила війну в Україні, бо «ненавидить бачити, як вбивають людей».

«Те, що відбувається між Росією та Україною – це жахлива річ, і я не задоволений президентом Росії Володимиром Путіним», – сказав він. – «Я зовсім не задоволений президентом Путіним».

Білий дім озвучив причину призупинки військової допомоги Україні

Пауза у постачанні озброєння Україні пов’язана з переглядом стратегії військових поставок США по всьому світу. 

«Це стандартна перевірка Пентагоном усіх озброєнь, усієї допомоги та всієї підтримки, яку США надають усім країнам та регіонам світу, а не лише Україні», – сказала Левітт на брифінгу в понеділок.

За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета.

«Пауза взята з метою аналізу, щоб переконатися, що все, що Пентагон відправляє, відповідає інтересам нашої армії», – сказала Левітт.

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