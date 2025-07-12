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Трамп оголосив про нові мита для ЄС і Мексики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп оголосив про нові мита для ЄС і Мексики
Європейський Союз і Мексика – це одні з найбільших торговельних партнерів США
фото: The White House/Facebook

Нові ставки набудуть чинності, якщо країни не зможуть домовитися про вигідніші умови

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня запровадить мито розміром 30% на імпорт із Європейського Союзу та Мексики, якщо вони не зможуть домовитися про вигідніші умови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Видання зазначає, що Європейський Союз і Мексика – це одні з найбільших торговельних партнерів США.

У своєму листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп визнав, що країна допомогла зупинити потік нелегальних мігрантів та фентанілу до Сполучених Штатів. Однак він сказав, що країна не зробила достатньо, щоб запобігти перетворенню Північної Америки на «майданчик для торгівлі наркотиками».

«Мексика допомагає мені гарантувати безпеку кордону, але того, що зробила Мексика, недостатньо», – додав Трамп.

У листі до Європейського Союзу Трамп заявив, що дефіцит торговельного балансу США є загрозою національній безпеці США. А відносини з ЄС він назвав «далекими від взаємних».

«У нас були роки, щоб обговорити наші торгівельні відносини з Європейським Союзом, і ми дійшли висновку, що повинні відмовитися від цих довгострокових, великих і стійких торговельних дефіцитів, породжених вашою тарифною та нетарифною політикою, а також торговельними бар1єрами», – написав Трамп у листі до ЄС.

Нагадаємо, Трамп опублікував тарифні листи для американських партнерів. Так, Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%.

Раніше Трамп оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму. М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Лаос має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Тим часом члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн».

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.

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Теги: Дональд Трамп імпорт Мексика Європейський союз

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