Головна Новини
search button user button menu button

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Дозвіл на вирубку лісу надав Кабінет Міністрів України
Фото: Главком

Зрубані дерева залізниця доставляє на фронт для зведення фортифікацій

Розпочалося будівництво головного військового цвинтаря України. З 1 квітня цього року у Києві на території майбутнього кладовища ведуться роботи з розчищення від дерев, які задіють під будівництво крематорію, адміністративних будівель та парковки. Дозвіл на вирубку лісу надав Кабінет міністрів України. Про це в інтерв'ю Главкому розповів  заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко. 

За словами посадовця, під вирубку піде не більше 10% лісу, орієнтовно 25 гектарів. Наразі вже зрізано дерева на площі 20,5 гектара. 

«Дозвіл на вирубку надав Кабінет міністрів окремою постановою. Варто наголосити: із 267 гектарів лісу під вирубку піде не більше 10%, орієнтовно 25 гектарів. Уже зрізано дерева на площі 20,5 гектара, яка потрапила у I чергу будівництва. Всю деревину безоплатно відправляємо на фронт для зведення фортифікаційних споруд. Зокрема, цього тижня на схід України їде 891 «кубів» деревини», – розповів Старущенко.

Ярослав Старущенко запевняє, що держава візьме на себе довічне утримання всіх могил на військовому кладовищі. 

До слова, українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України. 

Читайте також:

Теги: Міноборони Генштаб будівництво залізниця держава фронт кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені
Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч
12 червня, 07:16
За словами Сирського, на Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків
Сирський пояснив, чому РФ намагається захопити населені пункти біля Часового Яру
12 червня, 11:01
60-річна жінка, яку здійснила наругу над могилами захисників України
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
20 червня, 14:30
За даними суду, Сергій Кельбах щонайменше тричі зловживав службовими повноваженнями
Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці
19 червня, 03:50
Міноборони планує запровадити онлайн-рекрутинг у застосунку «Резерв+»
Направлення на ВЛК, рекрутинг і не тільки: які нові функції з’являться у «Резерв+»
22 червня, 10:59
Ситуація в Красногорівці. Мапа станом на 25 червня
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
25 червня, 03:13
Окупанти можуть готуватися до відновлення наступу на одному напрямку: аналіз ISW
Окупанти можуть готуватися до відновлення наступу на одному напрямку: аналіз ISW
23 червня, 05:29
Існуючий паркан на кордоні є неефективним засобом проти мігрантів
За скільки можна зламати паркан на кордоні з Білоруссю? Підрахунки міністра оборони Польщі
27 червня, 17:27
Щоб згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+», необхідно виконати кілька простих кроків
Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція
2 липня, 12:41

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
21K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
15K
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua