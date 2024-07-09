Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс

Зрубані дерева залізниця доставляє на фронт для зведення фортифікацій

Розпочалося будівництво головного військового цвинтаря України. З 1 квітня цього року у Києві на території майбутнього кладовища ведуться роботи з розчищення від дерев, які задіють під будівництво крематорію, адміністративних будівель та парковки. Дозвіл на вирубку лісу надав Кабінет міністрів України. Про це в інтерв'ю Главкому розповів заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко.

За словами посадовця, під вирубку піде не більше 10% лісу, орієнтовно 25 гектарів. Наразі вже зрізано дерева на площі 20,5 гектара.

«Дозвіл на вирубку надав Кабінет міністрів окремою постановою. Варто наголосити: із 267 гектарів лісу під вирубку піде не більше 10%, орієнтовно 25 гектарів. Уже зрізано дерева на площі 20,5 гектара, яка потрапила у I чергу будівництва. Всю деревину безоплатно відправляємо на фронт для зведення фортифікаційних споруд. Зокрема, цього тижня на схід України їде 891 «кубів» деревини», – розповів Старущенко.

Ярослав Старущенко запевняє, що держава візьме на себе довічне утримання всіх могил на військовому кладовищі.

До слова, українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України.