Речниця російського МЗС Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова

Напередодні Буданов розповів про спроби вбити Володимира Путіна

Російське Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про спроби вбити Володимира Путіна. Речниця МЗС Марія Захарова влаштувала істерику, заявивши, що замахи на Путіна нібито готувалися на гроші США. Про це пише російський телеграм-канал Astra.

«Учора один із «ватажків» київського режиму Буданов відкрито зізнався, що українська розвідка готувала замахи на президента Росії. Так цей замах готувався, знову ж таки, на американські гроші, без яких ніякої шкідливої діяльності ГУР, СБУ і загалом Банкової і не було б», – заявила Захарова.

Напередодні очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.

Нагадаємо, що нещодавно журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного. Крім того, у червні Путін почав літати Росією у супроводі винищувачів: як мінімум один літак «Су-30СМ», що летів разом з бортом №1, зняли жителі Якутська. Це був перший підтверджений візуально випадок початку війни, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном.

Раніше Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України. У керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни. Колишній співробітник російських спецслужб Сергій Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника п’ятої служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова. За даними ЗМІ, Бєсєду на посаді глави п’ятої служби ФСБ змінив Олексій Комков.