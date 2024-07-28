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Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи
Директор Служби безпеки інформації Чехії Міхал Куделка
фото: ČTK

Куделка  зазначив, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення

Чеська розвідка переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. Також розвідники вважають, що світ балансує на межі глобального конфлікту. Про це заявив голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка в інтерв'ю ČTK.

Голова контррозвідки Чехії  зазначив, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Нагадаємо, розвідка Естонії вважає, що РФ продовжуватиме отримувати військову техніку, необхідну для збройної агресії проти України. Про це заявив керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє RMF24.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп у п’ятницю зробив тривожну заяву, що конфлікти на Близькому Сході можуть загостритися до рівня третьої світової війни, якщо він програє вибори 2024 року. Про це повідомляє Fox News.

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Теги: Чехія росія Іран Північна Корея війна

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