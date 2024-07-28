Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи

Куделка зазначив, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення

Чеська розвідка переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. Також розвідники вважають, що світ балансує на межі глобального конфлікту. Про це заявив голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка в інтерв'ю ČTK.

Голова контррозвідки Чехії зазначив, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

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