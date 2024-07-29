Нардепи відреагували на анонс нових підозр у справі Гринкевича

Офіс генпрокурора готує підозри посадовцям Міноборони

У справі за обвинувачення львівського підприємця Романа Гринкевича ДБР та Офіс генпрокурора готують повідомлення про підозри чиновникам Міноборони, про що у залі суду анонсував прокурор. Про кого саме мова, як пишуть «Економічні новини», державний обвинувач не уточнював, але очевидно було, що «йдеться не про одну посадову особу, а про групу людей», дотичних до державних контрактів з компанією Гринкевича-малодшого. У Верховній раді України такий поворот у провадженні вважають логічним та давно очікуваним.

«Якщо підписували контракти чиновники з міністерства оборони, і там є, як зараз кажуть у ДБР, злочин, пред'явити звинувачення тим, хто допомагав розкрадати гроші – логічно. Взагалі ж бо, той, хто підписував договори, мав контролювати їх виконання: чому не надійшла вчасно, чи якої якості прийшла форма. Це дійсно питання саме до чиновників Міноборони, і вони мають відповідати. Якщо вони допустили, що розкрадання стали можливими, і ніхто не проконтролював це, то логічно, що є і їхня вина. У цій справі дуже важливе всебічне та неупереджене розслідування, як і в інших оборонних провадженнях, коли гроші за форму, за зброю були заплачені, а що за них поставили – невідомо», – зазначив нардеп Микола Величкович.

Представник антикорупційного комітету ВРУ Анатолій Бурміч зауважив, що сьогодні у таких справах як по Гринкевичам та іншим у слідства не має бути виключного ставлення до представників влади.

«Це ж зрозуміло. Не залежно, де хто працює, чи воює, чи у Міноборони, чи у тилу, чи це громадські діячі, чи цивільні – сьогодні у нас у країні, на жаль, створена така ситуація, ви ж бачите, не лише по Гринкевичам, а й по інших, що правоохоронні органи недопрацьовують. І на жаль, є багато моментів, які призводять до того, що наносяться збитки державі та її іміджу. В цей такий переломний час, коли намічаються, можливо, якісь переговори чи припинення вогню, чи інші дипломатичні дії (ви ж бачите, наші керівники їдуть і до Китаю, і до США), Україні треба проявити себе з точки зору закону, права і справедливості», – сказав він. Питання про те, чому так довго ДБР і прокурори замовчували дані про фігурантів «справи Гринкевича» серед посадовців Міноборони прокоментував депутат Михайло Цимбалюк.

За його словами, в умовах війни слідству може бути не так легко вийти на повне коло винних у схемах на оборонних закупівлях, оскільки інформація про такі контракти має гриф секретності.

«Слідству не так то легко вийти на підозрюваних. Але те, що є у публічній площині – краще довше проводити слідство, але важливо, щоб ця справа не розвалилася у суді. Сподіваємося, що ДБР вдасться завершити це кримінальне провадження вийти й на інших підозрюваних і на всі ті зловживання», – сказав він, зауваживши, що багатомільйонні контракти за закупівлю форми для ЗСУ навряд обійшлися без сприяння збоку посадовців Міноборони.

«Дуже складно про це говорити. Але напевно так. І про це потрібно говорити», – додав він.

Нагадаємо, що Гринкевичу-молодшому слідство ДБР інкримінує розкрадання коштів на державних оборонних контрактах з Міноборони та постачання форми для ЗСУ неналежної якості.

Також відомо, що Міноборони, приймаючи замовлення від компанії Гринкевича, не мало до якості товару жодних претензій та навіть не склало про невідповідність форми якісним характеристикам жодного рекламаційного акту.