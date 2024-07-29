Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардепи відреагували на анонс нових підозр у справі Гринкевича

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нардепи відреагували на анонс нових підозр у справі Гринкевича
Гринкевичу-молодшому слідство ДБР інкримінує розкрадання коштів на державних оборонних контрактах з Міноборони
фото: suspilne.media

Офіс генпрокурора готує підозри посадовцям Міноборони 

У справі за обвинувачення львівського підприємця Романа Гринкевича ДБР та Офіс генпрокурора готують повідомлення про підозри чиновникам Міноборони, про що у залі суду анонсував прокурор. Про кого саме мова, як пишуть «Економічні новини», державний обвинувач не уточнював, але очевидно було, що «йдеться не про одну посадову особу, а про групу людей», дотичних до державних контрактів з компанією Гринкевича-малодшого. У Верховній раді України такий поворот у провадженні вважають логічним та давно очікуваним.

«Якщо підписували контракти чиновники з міністерства оборони, і там є, як зараз кажуть у ДБР, злочин, пред'явити звинувачення тим, хто допомагав розкрадати гроші – логічно. Взагалі ж бо, той, хто підписував договори, мав контролювати їх виконання: чому не надійшла вчасно, чи якої якості прийшла форма. Це дійсно питання саме до чиновників Міноборони, і вони мають відповідати. Якщо вони допустили, що розкрадання стали можливими, і ніхто не проконтролював це, то логічно, що є і їхня вина. У цій справі дуже важливе всебічне та неупереджене розслідування, як і в інших оборонних провадженнях, коли гроші за форму, за зброю були заплачені, а що за них поставили – невідомо», – зазначив нардеп Микола Величкович. 

Представник антикорупційного комітету ВРУ Анатолій Бурміч зауважив, що сьогодні у таких справах як по Гринкевичам та іншим у слідства не має бути виключного ставлення до представників влади.

«Це ж зрозуміло. Не залежно, де хто працює, чи воює, чи у Міноборони, чи у тилу, чи це громадські діячі, чи цивільні – сьогодні у нас у країні, на жаль, створена така ситуація, ви ж бачите, не лише по Гринкевичам, а й по інших, що правоохоронні органи недопрацьовують. І на жаль, є багато моментів, які призводять до того, що наносяться збитки державі та її іміджу. В цей такий переломний час, коли намічаються, можливо, якісь переговори чи припинення вогню, чи інші дипломатичні дії (ви ж бачите, наші керівники їдуть і до Китаю, і до США), Україні треба проявити себе з точки зору закону, права і справедливості», – сказав він. Питання про те, чому так довго ДБР і прокурори замовчували дані про фігурантів «справи Гринкевича» серед посадовців Міноборони прокоментував депутат Михайло Цимбалюк.

За його словами, в умовах війни слідству може бути не так легко вийти на повне коло винних у схемах на оборонних закупівлях, оскільки інформація про такі контракти має гриф секретності.

«Слідству не так то легко вийти на підозрюваних. Але те, що є у публічній площині – краще довше проводити слідство, але важливо, щоб ця справа не розвалилася у суді. Сподіваємося, що ДБР вдасться завершити це кримінальне провадження вийти й на інших підозрюваних і на всі ті зловживання», – сказав він, зауваживши, що багатомільйонні контракти за закупівлю форми для ЗСУ навряд обійшлися без сприяння збоку посадовців Міноборони.

«Дуже складно про це говорити. Але напевно так. І про це потрібно говорити», – додав він.

Нагадаємо, що Гринкевичу-молодшому слідство ДБР інкримінує розкрадання коштів на державних оборонних контрактах з Міноборони та постачання форми для ЗСУ неналежної якості.

Також відомо, що Міноборони, приймаючи замовлення від компанії Гринкевича, не мало до якості товару жодних претензій та навіть не склало про невідповідність форми якісним характеристикам жодного рекламаційного акту.

Теги: Міноборони гроші прокурор слідство розслідування злочин Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чехія намагатиметься домовитись про поставки більшої кількості снарядів до України
Чехія хоче, але не може: що заважає поставкам снарядів до України
2 липня, 10:35
Нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження
Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом: що передбачає
5 липня, 22:03
Луценко розповів, що замість нього служить син
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
7 липня, 14:18
Оборонну галузь Британії чекає велика перевірка
Новий прем'єр Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору
10 липня, 09:32
Перший транш з прибутку від знерухомлених активів РФ буде доступний Україні протягом наступних кількох тижнів
Стало відомо, коли Україна отримає перші кошти від заморожених активів РФ
10 липня, 15:14
Військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня
Військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при оновленні даних – Міноборони
14 липня, 21:59
«Акцію» активно рекламують росЗМІ та сайти районних газет та адміністрацій
Приведи друга на війну: влада платитиме росіянам за залучення людей до служби
11 липня, 21:08
Напад стався біля водосховища та басейну «Закшувек» у Кракові
У Кракові невідомі напали на українського підлітка: пробили голову та кинули у воду
16 липня, 15:13
Булгакова звинувачують у використанні службового становища для лобіювання інтересів «Грязинського харчокомбінату»
Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
27 липня, 09:56

Події в Україні

«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням
«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням
Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС
Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)
Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
57K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
52K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua