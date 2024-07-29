Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія допускає формування добровольчого підрозділу для українців за прикладом Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чехія допускає формування добровольчого підрозділу для українців за прикладом Польщі
Чехія розглядає ідею створення «Українського легіону» за прикладом Польщі
фото: з відкритих джерел

В «Українському легіоні» військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон, можуть добровільно пройти військову підготовку

Міністерство оборони Чехії вивчає практичний досвід та юридичний бік створення у Польщі «Українського легіону». Про це заявила у програмі Interview ČT 24 заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова у програмі Interview ČT 24.

Як відомо, завдяки «Українському легіону» військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон, можуть добровільно пройти військову підготовку.

Таким чином біженці отримають бойові навички, перебуваючи в Європейському союзі, пройдуть службу на війні в Україні, а потім матимуть змогу повернутись до країни ЄС, куди вони виїхали спочатку.

«Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності , і сформувати якийсь підрозділ», – заявила Чорнова. 

Міністр наголосила, що, як і в Польщі, зарахування солдатів до такого підрозділу в Чехії має бути добровільним.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу. 

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. 

Теги: Чехія Польща військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки біонічному протезу можна куховарити, робити зачіску, зав’язувати шнурки, друкувати текст
Тіло плюс високі технології. Чи дозволить МОЗ новий метод протезування? Якість життя
24 липня, 15:03
Протезист-ортезист – дефіцитна професія
Мінсоцполітики назвало кількість вітчизняних підприємств, які виготовляють протези
21 липня, 09:31
База розрахована на понад тисячу військовослужбовців США
Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США
17 липня, 20:08
Суд ув'язнив чоловіка на п'ять років через втечу з військової частини
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
16 липня, 09:06
Раніше Німеччина заявила, що прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
Очільник МОЗ назвав країни, які готові прийняти дітей з «Охматдиту» на лікування
9 липня, 20:11
Вартість сільськогосподарської землі в Україні у першому півріччі 2024 року
Де в Україні найдорожча земля (графіка)
8 липня, 11:10
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені
Національний військовий цвинтар. Влада оголосила тендер на 2 млрд грн
3 липня, 21:03
Василь Паламарчук є автором книги «Військовий непотріб»
На фронті загинув письменник Василь Паламарчук
3 липня, 18:12
Полякам загрожує збільшення цін і вартості комунальних послуг
Полякам загрожує бідність? Статистика продемонструвала невтішний тренд
1 липня, 18:35

Політика

Розслідування замаху:Трамп погодився поспілкуватися з представниками ФБР
Розслідування замаху:Трамп погодився поспілкуватися з представниками ФБР
Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Фіцо пригрозив Україні
Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Фіцо пригрозив Україні
Чехія допускає формування добровольчого підрозділу для українців за прикладом Польщі
Чехія допускає формування добровольчого підрозділу для українців за прикладом Польщі
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
Ізраїль порівняв Ердогана із Хусейном: МЗС Туреччини нагадало про Гітлера
Ізраїль порівняв Ердогана із Хусейном: МЗС Туреччини нагадало про Гітлера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
57K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
22K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua