Чехія допускає формування добровольчого підрозділу для українців за прикладом Польщі

В «Українському легіоні» військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон, можуть добровільно пройти військову підготовку

Міністерство оборони Чехії вивчає практичний досвід та юридичний бік створення у Польщі «Українського легіону». Про це заявила у програмі Interview ČT 24 заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова у програмі Interview ČT 24.

Як відомо, завдяки «Українському легіону» військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон, можуть добровільно пройти військову підготовку.

Таким чином біженці отримають бойові навички, перебуваючи в Європейському союзі, пройдуть службу на війні в Україні, а потім матимуть змогу повернутись до країни ЄС, куди вони виїхали спочатку.

«Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності , і сформувати якийсь підрозділ», – заявила Чорнова.

Міністр наголосила, що, як і в Польщі, зарахування солдатів до такого підрозділу в Чехії має бути добровільним.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.