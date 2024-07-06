До Білорусі прибули китайські військові

Китайський літак приземлився на військовий аеродром «Барановичі»

До Білорусі прибули військовослужбовці армії Китаю задля проведення «спільних антитерористичних навчань». Про це повідомило Міноборони РБ і моніторинговий канал «Беларускі Гаюн».

Китайський літак приземлився на військовий аеродром «Барановичі».

Білоруське міністерство повідомило, що до їхньої країни прибули військові Народно-визвольної армії Китаю, аби взяти участь у «спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)». Воно буде тривати від 8 до 19 липня. Мовляв, такі заходи «дозволять обмінятись досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ».

Раніше у Мінську вихователі дитячих садочків під керівництвом чиновників влаштували пропагандистський плац-парад дошкільнят: діти, одягнені у військову форму, крокували стадіоном.