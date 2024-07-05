Очільник Міноборони Великої Британії втратив місце у парламенті

Канидат від партії лейбористів Ендрю Льюїн переміг Гранта Шаппса на виборах

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс втратив місце в парламенті за підсумками виборів, його обійшов кандидат від лейбористів. Про це пише телеканал Sky News з посиланням на дані виборчкому.

За даними телеканалу, Шаппс, який висувався від партії консерваторів, набрав 16 тис. голосів у своєму виборчому окрузі. Його основний суперник від партії лейбористів Ендрю Льюїн здобув перемогу, набравши майже 20 тис. голосів.

«Міністр оборони Грант Шаппс буде вигнаний з парламенту після 19 років роботи. Він програв лейбористам, а це означає, що торі повинні попрощатися не тільки з ветераном кабінету міністрів, а й з людиною, яка вважається одним із найсильніших комунікаторів партії. Завдяки цій якості протягом багатьох років він керував різними державними установами і міністерствами, включаючи Міністерство транспорту, енергетики, та Міністерство внутрішніх справ», – пишуть журналісти Sky News.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK.Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Остаточні результати можуть бути відомі вже вранці в п'ятницю, 5 липня. Новим прем'єром Сполученого Королівства, з високою ймовірністю, стане лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який матиме абсолютну більшість в Палаті громад.

До слова, підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебувала на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хочуть зміни уряду на виборах.Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років.