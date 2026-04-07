Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані

Найбільше постраждають бідні країни, які не мають власних енергоресурсів і обмежені у можливостях підтримки населення на тлі зростання цін

Війна на Близькому Сході призведе до зростання інфляції та уповільнення світової економіки. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв’ю Reuters, пише «Главком».

За її словами, війна уже спричинила серйозні перебої в енергопостачанні через фактичне блокування Іраном Ормузької протоки. Внаслідок цього світові поставки нафти скоротилися приблизно на 13%.

«Натомість усі дороги зараз ведуть до вищих цін і повільнішого зростання», – заявила Георгієва.

Вона зазначила, що навіть у разі швидкого завершення війни МВФ планує переглянути економічні прогнози – знизити очікування щодо зростання та підвищити прогноз інфляції. У разі затяжного конфлікту негативний ефект буде ще сильнішим.

«Навіть якщо війна припиниться сьогодні, вона матиме тривалий негативний вплив на решту світу», – підкреслила очільниця МВФ.

Георгієва також звернула увагу на ширший контекст глобальної нестабільності. «Ми живемо у світі підвищеної невизначеності», – сказала вона, згадавши геополітичну напруженість, кліматичні ризики та економічні виклики.

Найбільше, за її словами, постраждають бідні країни, які не мають власних енергоресурсів і обмежені у можливостях підтримки населення на тлі зростання цін. Це може також підвищити ризики соціальної нестабільності.

Як повідомлялось, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.