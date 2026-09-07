Економіка України на межі: чому уряду час домовлятися з ЄС та МВФ

Нам потрібно вже зараз змінювати переговорну позицію

Україні потрібні нові переговори з ЄС та МВФ. Без цього економіка завалиться.

Економіка України стрімко обвалюється. у той же час, уряд продовжує жити так, ніби немає закритих портів і катастрофи з експортом. І при цьому, ми заплющуємо очі на обʼєктивну реальність

• 1 •

Почну не з України. Нещодавно, уряд Канади у відповідь на введення американських тарифів прийняв ряд рішень, які зменшують навантаження на компанії, які постраждали від тиску Дональда Трампа.

І перш за все, це стосується залізничних та портових тарифів. На жаль, Україна поки знаходиться на рівні проведення нарад. Місяць ідуть наради. Без будь-яких вагомих рішень.

• 2 •

Хто б там що не говорив, альтернативи морським портам у нас немає. Без них, наш експорт, як зерна, металургії так і всіє іншої нашої продукції не просто ускладнений, він падає на 30-50% в залежності від продукції. І все це відбувається на фоні надто високих тарифів «Укрзалізниці».

• 3 •

Взагалі тарифне навантаження – це те, що необхідно знижувати. Я багато раз писав і говорив: у нас є два шляхи: або зберегти робочі місця в збиток бюджету або ж по-максимуму витиснути з бізнесу все зараз, задля того, щоб сьогодні отримати невеликий плюс до бюджету.

• 4 •

Все, що я розумію про нинішню ситуацію, то ми маємо колосальні проблеми з бізнесом, який нищиться ударами дронів та ракет з однієї сторони і з іншої, маємо уряд, який боїться прийняти рішення, які суперечать попереднім домовленостям з МВФ та ЄС. Або точніше, уряд готовий побачити проблеми в ритейлі, але взагалі не бачить проблеми в виробництві.

При цьому, уряд мав би вже зараз думати над програмами підтримки виробників, які включають пільгове кредитування та програми відновлення виробництв.

• 5 •

Нам потрібно вже зараз змінювати переговорну позицію, адже закриття портів та зміна воєнної стратегії РФ різко змінює ту реальність в якій ми зараз живемо.

На жаль, ми не маємо опцій не змінювати ситуації в переговорах з ЄС та МВФ, як нашими головними кредиторами. І наш вибір дуже простий: або ми проведемо складні переговори і добʼємося можливості підтримати власний бізнес, або наша промисловість рухне протягом одного року.