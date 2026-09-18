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Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)
Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тис. кв. м
фото: ДСНС Запоріжжя

Аварійно-рятувальні роботи завершені

У Запоріжжі внаслідок російської атаки БпЛА зруйнований торгівельний комплекс, травмована одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття», – йдеться у повідомленні.

Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото) фото 1
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото) фото 2
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото) фото 3
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Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото) фото 5
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото) фото 6
Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото) фото 7

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події працювали усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Під атаку потрапив ТЦ «Амстор».

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Теги: Запоріжжя ДСНС війна

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