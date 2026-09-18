Удар по торгівельному центру у Запоріжжі: постраждала людина (фото)
Аварійно-рятувальні роботи завершені
У Запоріжжі внаслідок російської атаки БпЛА зруйнований торгівельний комплекс, травмована одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття», – йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці події працювали усі екстрені служби міста.
Нагадаємо, у ніч на 18 вересня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Під атаку потрапив ТЦ «Амстор».
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