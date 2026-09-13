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Голова бюджетного комітету Ради назвала, скільки Україна витрачає на війну щодня 

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Голова бюджетного комітету Ради назвала, скільки Україна витрачає на війну щодня 
Підласа зазначила, що значна частина додаткової потреби Сил оборони, яка становить $27 млрд
фото: glavcom.ua

Підласа наголосила, що зростання вартості війни є додатковим аргументом для США та європейських партнерів України діяти швидше та посилювати тиск на Росію

За два роки щоденна вартість війни для України зросла зі $140 млн у 2024 році до $190 млн у 2026-му. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За її словами, зростання витрат безпосередньо пов’язане, зокрема, з необхідністю нарощувати виробництво та закупівлю озброєння.

Підласа зазначила, що значна частина додаткової потреби Сил оборони, яка становить $27 млрд, необхідна саме для зброї та боєприпасів. Йдеться, зокрема, про засоби ураження середньої та великої дальності, здатні завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах, які фінансують війну.

Також кошти необхідні для попередньої оплати поставок озброєння, які мають надійти наприкінці 2026-го та на початку 2027 року.

Підласа наголосила, що зростання вартості війни є додатковим аргументом для США та європейських партнерів України діяти швидше та посилювати тиск на Росію. За її словами, чим довше триває війна, тим дорожчою вона стає не лише для України, а й для її міжнародних партнерів.

«Це ще одна прагматична причина, чому США та Європа мають діяти швидше, тиснути на Росію і змушувати Росію припинити цю війну, тому що для України стає гірше, а для наших партнерів також стає дедалі складніше», – зазначила Підласа.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти.

Варто нагадати, що Україна зіткнулася з найнапруженішою бюджетною ситуацією від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Проблеми з ліквідністю вже виникли, а їхні наслідки можуть позначитися на фінансуванні відновлення та захисту інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Водночас попередньо непокрита потреба на 2027 рік становить $32,6 млрд.

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Теги: Україна Роксолана Підласа війна економіка

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