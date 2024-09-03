Ірландія змінює правила отримання дозволів на роботу

Деякі категорії власників дозволу на роботу зможуть змінити роботодавця лише через дев’ять місяців

З 2 вересня Ірландія почала застосовувати більш гнучкі правила отримання дозволів на роботу, щоб задовольнити потреби ринку праці та утримати таланти, які вже є в країні. Про це повідомляє Schengen.News.

Міністр підприємництва, торгівлі та зайнятості Ірландії Пітер Берк заявив, що вдосконалення законів країни дозволить створити більш гнучку систему дозволів на працевлаштування, а також забезпечать дотримання прав працівників.

За новими правилами, деякі категорії власників дозволу на роботу зможуть змінити роботодавця лише через дев’ять місяців. На додаток до цього, щоб підтримати потреби в певних секторах, Ірландія запровадить новий дозвіл на сезонну роботу.

Незважаючи на те, що влада ще не повідомила деталі цього дозволу, документ буде орієнтований на тих, хто хоче працювати в країні лише протягом короткого періоду часу. Наприклад, збирачі ягід потрібні тільки в сезон збору врожаю. Очікується, що цей дозвіл принесе значну користь цій групі іноземних працівників і підприємств у країні, які потребують більше працівників у певні сезони.

Ще одна зміна полягає в тому, що дозволи на роботу дозволять їх власникам просуватися по службі в рамках своїх посад без необхідності подавати заяву на отримання нового дозволу.

Крім того, нові правила вимагатимуть додаткових умов, таких як проживання та навчання, для підтримки тих, хто має дозвіл на роботу.

Нагадаємо, в Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тис. людей. Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям.