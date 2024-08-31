Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
Восени 2023 року Олександр Купреєв добровільно прийшов до військкомату та сказав, що хоче захищати країну
колаж: glavcom.ua

Після навчального центру Олександр Купреєв був зарахований до однієї з новостворюваних бригад

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Купреєва.

У Бердичеві помер захисник України Олександр Купреєв, який лікувався після важкого поранення. Про це повідомила Бердичівська міська рада. 

Народився Олександр Купреєв у Бердичеві 10 липня 2000 року. Родина жила у будинку біля пляжу і все, здавалось в них було добре. Тато, мама, двоє синочків, які зростали, радуючи батьків. Але так тривало недовго, повідомляє «Ріо Бердичів». 

Олександр Купреєв восени 2023 року добровільно прийшов до військкомату та сказав, що хоче захищати країну
Олександр Купреєв восени 2023 року добровільно прийшов до військкомату та сказав, що хоче захищати країну
фото: Бердичівська міська рада, Facebook

Спочатку помер Сашин брат, мама не витримала такого горя, забула про справжні радощі життя і невдовзі теж померла. Батько теж пропав так надовго, що навіть на похорон власного сина Олександра не з’явився (хоча подейкують, що він живе у Києві та працює там водієм маршрутки).

Вихованням онука займалася його бабуся, яка забрала його до себе. Виховання не завжди вдавалось, бо інтереси підлітка дуже відрізнялись від уявлень бабусі про те, що таке добре, а що таке погано.

Навчався Олександр Купреєв у третій школі Бердичева, яка після випуску їхнього дев’ятого класу, у 2015 році закрилась. Однокласники, які прийшли на похорон, згадували, що це були веселі часи, а Сашко мав тоді вподобання, як і в інших підлітків. Любив кататись на мопедах чи автомобілях, хоча ремонтувати чи налагоджувати їх йому не сильно вдавалось. А найбільше полюбляв комп’ютерні ігри і особливо «Контр страйк», який тоді саме входив у моду. Віртуальні світи йому завжди здавались більш привабливими, ніж непроста буденна реальність.

Сусіди згадували, що у їхньому великому дворі він практично не мав друзів, всі його компанії були десь у місті, якісь загадкові і незрозумілі.

Після школи Олександр Купреєв навчався у будівельному ліцеї, але особливого захвату майбутня професія йому не приносила. Навіть після навчання він лише кілька разів приставав до якихось халтур, але не затримувався у будівельних бригадах. І це навіть при тому, що на будівельників у Бердичеві завжди був великий попит, який особливо зріс після початку повномасштабного вторгнення.

Іноді він підробляв десь в охороні, та більше все ж проводив час у своїх компаніях. Та нарешті Олександр Купреєв вирішив взяти долю у свої руки. Восени 2023 року він добровільно прийшов до військкомату та сказав, що хоче захищати країну.

Після навчального центру Олександр Купреєв був зарахований до однієї з новостворюваних бригад, і тут знову продовжилось військове навчання, у тому числі і на польських полігонах. Загалом майже пів року тривало навчання до того, як підрозділ отримав перші бойові завдання. Олександр став справжнім воїном, здавалося, забув свої колишні звички, був готовий воювати, але…

На жаль, через якийсь час він отримав важке поранення ніг і потрапив до військового госпіталю в Умані. Пережив кілька важких операцій, але усіх уламків так і не вдалось позбутись. Бабуся клопотала, де тільки могла, і таки добилась його переведення до Бердичівського госпіталю на реабілітацію.

Олександр познайомився з дівчиною і ділився з бабусею планами того, як вони одружаться, як збудують власний будинок, але цим планам так і не вдалось збутись. Зламана війною психіка, стреси, хвилювання, жага віртуальних світів, на жаль серце юнака всього цього не витримало…

Олександр Купреєв помер. 

Поховали Олександра Купреєва на військовому секторі Центрального кладовища Бердичева у День Незалежності України, 24 серпня 2024 року. 

Бубуся Олександра Купреєва приймає від військових прапор України
Бубуся Олександра Купреєва приймає від військових прапор України
фото: Ріо Бердичів

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія буде тільки і те робити, що жорстко вимагати територіальних поступок і невступу в НАТО
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
3 серпня, 14:51
Курськ став символом розпаду російської стратегії
Курська операція. Хід України, що перевернув гру Путіна
22 серпня, 14:14
Майже сім місяців державна лабораторія не отримує роботи
Нардеп: унікальну державну лабораторію доводять до банкрутства. Названо організаторів «схеми»
13 серпня, 17:47
Максим Шкіль
Один із найуспішніших бізнесменів часів Зеленського святкує день народження. Хто такий Максим Шкіль?
19 серпня, 14:01
У Росії говорять про неможливість мирних переговорів
Лавров заявляє про неможливість мирних переговорів
20 серпня, 04:32
Патрік Сандерс, також припустив, що будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою
Колишній глава Генштабу Британії закликав Захід надати Україні «вирішальну» зброю
22 серпня, 06:32
Під час чергової атаки росіяни вбили цивільну людину в Луцьку
Росіяни уразили обʼєкт інфраструктури у Луцьку: є загиблий
26 серпня, 09:21
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
24 серпня, 11:00
Українці залишають Туреччину
Українці тікають із Туреччини. Посол оприлюднив дані
22 серпня, 11:41

Суспільство

Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
Без опадів, до 31° тепла: прогноз погоди на 31 серпня
Без опадів, до 31° тепла: прогноз погоди на 31 серпня
Унаслідок атаки РФ на Харків загинула 18-річна художниця
Унаслідок атаки РФ на Харків загинула 18-річна художниця
31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
41K
Візит до Монголії: Путін випросив для себе одну гарантію, Україна відреагувала
25K
Україна втратила винищувач F-16: реакція Пентагону
21K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Сьогодні, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua