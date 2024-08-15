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КНДР вперше після пандемії відкриє кордони для туризму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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КНДР вперше після пандемії відкриє кордони для туризму
Режим Кім Чен Ина почав послаблювати прикордонні обмеження близько року тому
фото з відкритих джерел

Відновлення подорожей до країни розпочнеться в грудні 2024 року

Північна Корея вперше за майже п'ять років відкриє для туристів з інших країн свої кордони, які були закриті від початку пандемії Covid-19. Про це пише Bloomberg.

Два великі туроператори для іноземних відвідувачів заявили, що отримали повідомлення від своїх партнерів у КНДР про те, що відновлення подорожей розпочнеться в грудні 2024 року.

Спочатку тури проводитимуться в Самджійоні, неподалік від кордону з Китаєм, а потім, ймовірно, і по всій країні, йдеться в заяві туроператора Koryo Tours.

Компанія KTG Tours також опублікувала в соціальних мережах повідомлення, що відвідувачі зможуть поїхати в Самджійон, починаючи з цієї зими.

Режим Кім Чен Ина почав послаблювати прикордонні обмеження близько року тому, але не відкрив кордони для туристичних груп. Туристи надавали кошти, які допомагали країні здійснювати транзакції за кордоном, в той час як вона залишається відрізаною від міжнародних банківських послуг.

Північнокорейська влада пильно стежить за туристами з-за кордону, яким, як правило, дозволяється зупинятися лише в житлі, призначеному для іноземців, і вони обмежені в пересуванні країною.

До слова, на початку цього року Північна Корея дозволила в'їзд невеликій кількості туристів з Росії.

Нагадаємо, Російська Федерація запросила на свій міжнародний військово-технічний форум «Армія-2024» делегацію з Північної Кореї, у складі якої головний розробник балістичних ракет КНДР Кім Чен Сік. Колізія в тому, Рада безпеки ООН, членом якої є РФ, заборонила Кім Чен Сіку в’їзд до країн-членів організації.

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Теги: туризм Північна Корея влада обмеження

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