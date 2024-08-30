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Відключення світла 31 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла 31 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки
«Укренерго» наголощує, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які поінформують додатково
фото з відкритих джерел

Живлення об’єктів критичної інфраструктури енергетики не обмежуватимуть

В останній день літа відключень українських споживачів від електроенергії буде менше.Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Графік застосування відключень електроенергії і обсяг обмежень будуть такими:  

  • 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
  • 22:00 – 24:00 – одна черга відключень

При цьому у компанії зазначили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які поінформують додатково.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури енергетики не обмежуватимуть.

Нагадаємо, що 30 серпня енергетики застосовують в Україні від однієї до трьох черг.ивлення.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

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Теги: відключення світла Укренерго Україна

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