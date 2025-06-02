Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки

Тшасковський оголосив про перемогу на виборах ще до завершення підрахунку голосів, Навроцькому це не сдодобалося

Тшасковський заявив: «Ми перемогли. Ми перемогли, хоча фраза «на лезах бритви» назавжди увійде в мову Польщі і польської політики»

Кандидат у президенти Польщі та представник «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський оголосив про свою перемогу на виборах ще до завершення підрахунку голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на onet.pl.

У зверненні до своїх прихильників Тшасковський заявив: «Ми перемогли. Ми перемогли, хоча фраза «на лезах бритви» назавжди увійде в мову Польщі і польської політики».

Політик подякував громадянам Польщі, виборчому штабу та своїй родині. Окремо він згадав керівницю свого штабу Віолу Папроцьку, наголосивши, що команда зробила максимум можливого.

Після закриття виборчих дільниць до поляків звернулася і дружина кандидата – Малгожата Тшасковська. Вона подякувала за підтримку, зокрема жінкам: «Я постійно кажу: в нас є сила».

Водночас його опонент, кандидат від партії «Право і справедливість» і голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, заявив, що не визнає поразки та переконаний у власній перемозі. Про це повідомляє Wydarzenia.

«Ми переможемо, сьогодні вночі ми переможемо», – наголосив Навроцький, зазначивши, що його відставання від Тшасковського мінімальне.

На його думку, близько 10 млн виборців підтримали його бачення майбутнього Польщі. Він також висловив рішучість не допустити монополізації влади чинним прем'єром Дональдом Туском.

Навроцький назвав ці президентські вибори найважливішими з часів демократичних змін 1989 року та підкреслив, що його команда зуміла об'єднати всі правоконсервативні і патріотичні сили країни.

Нагадаємо, у Польщі завершився другий тур президентських виборів, під час якого змагалися кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський та представник партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на onet.pl.

Згідно з результатами екзит-полу, проведеного студією Ipsos для телеканалів TVP, TVN і Polsat, з невеликим відривом лідирує Тшасковський. За нього проголосували 50,3% виборців. Його суперник Кароль Навроцький набрав 49,7% голосів.