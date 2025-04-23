Найбільша китайська держкомпанія відновила закупівлю російської нафти – медіа

Місяць тому Sinopec вирішили зачекати, доки ситуація стане більш зрозумілою, зокрема щодо можливої угоди про припинення війни в Україні

Sinopec, лідер перероблювання нафти в Азії, відновив закупівлі російської нафти після короткої паузи минулого місяця для оцінки ризиків від санкцій США. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Unipec, торговий підрозділ китайської державної компанії Sinopec, купив російську далекосхідну нафту сорту ESPO. Її відвантажать у травні. За словами джерел Reuters, кількість придбаних вантажів набагато менша, ніж до оголошення санкцій.

10 січня адміністрація Джо Байдена запровадила жорсткі санкції проти російських виробників «Газпром нафта», «Сургутнафтогаз», а також страховиків і понад 100 суден, щоб скоротити доходи Москви від експорту нафти.

Санкції призвели до падіння експорту російської нафти до Китаю та Індії, а китайські державні нафтові компанії Sinopec і Zhenhua Oil призупинили закупівлю російської нафти.

Нагадаємо, найбільша державна нафтова компанія Китаю Sinopec повністю зупинила закупівлі російської нафти через ризики, пов’язані з американськими санкціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що аналогічне рішення ухвалила і Zhenhua Oil – дочірня компанія китайського оборонного підрядника Norinco. Тим часом PetroChina і CNOOC продовжують імпортувати російську нафту, хоча значно скоротили обсяги закупівель у березні.

У Sinopec вирішили зачекати, доки ситуація стане більш зрозумілою, зокрема щодо можливої угоди про припинення війни в Україні. При цьому компанія готова відновити закупівлі, якщо переговори між Вашингтоном і Москвою призведуть до пом’якшення або скасування американських санкцій.

Раніше адміністрація Дональда Трампа не продовжила дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв проводити операції з російськими банками для оплати енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на американських журналістів.

Дія так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів США завершилася 12 березня. Вона дозволяла здійснювати фінансові операції, пов’язані з енергетикою, з 12 російськими банками, що перебувають під санкціями.