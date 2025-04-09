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Євросоюз відреагував на взяття в полон громадян Китаю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Євросоюз відреагував на взяття в полон громадян Китаю
Каллас: Близько 80% товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні, надходять саме з Китаю
фото: Stenbock House

Каллас зауважила, що без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну в тому обсязі, в якому вона її веде

Представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас не вважає громадян КНР, яких українські військові взяли в полон на Донеччині, доказом прямої участі китайської армії у війні. Як передає «Главком», про це посадовиця заявила на пресконференції після засідання Ради асоціації «Україна – ЄС» 9 квітня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми чули новини (про двох полонених громадян КНР – ред.), і, звичайно, ми також обговорили це з прем’єр-міністром Шмигалем. І, звичайно, це не означає, що китайська армія залучена, але вони можуть поділитися інформацією, яку знають», – наголосила Каллас.

Посадовиця також зауважила, що без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну в тому обсязі, в якому вона її веде.

Так, за словами Каллас, близько 80% товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні, надходять саме з Китаю.

Крім того, Каллас звернула увагу на залучення Північної Кореї до агресії як у вигляді військової техніки, так і участі північнокорейських військових на боці РФ. Вона підкреслила, що якщо Китай справді захоче припинити підтримку, то це матиме свій вплив.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Також Зеленський розповів про двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії і яких ЗСУ взяли в полон. «Цих двох взяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут дві різних села, дві різні бригади... Ці двоє доставлені в Службу безпеки в Київ. Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо. До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і перебувають в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які в російському полоні. Ми передали такий сигнал», – розповів Зеленський. 

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Теги: Китай Кая Каллас

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