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США заборонили держслужбовцям у Китаї мати стосунки з місцевими – AP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США заборонили держслужбовцям у Китаї мати стосунки з місцевими – AP
Заборона поширюється на всі представництва США в материковому Китаї
фото: depositphotos.com

Єдиним винятком є персонал США, який уже має стосунки з громадянами Китаю

Американський уряд заборонив урядовому персоналу в Китаї, а також членам їхніх сімей і підрядникам, які мають допуск до секретної інформації, будь-які романтичні стосунки з китайськими громадянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що обмеження почало діяти незадовго до того, як дипломат Ніколас Бернс покинув посаду посла США в Китаї.  

Улітку 2024 року американському персоналу заборонили «романтичні та сексуальні стосунки» лише з тими громадянами Китаю, які працюють охоронцями, та іншим допоміжним персоналом в американському посольстві та п’яти консульствах. Але за кілька днів до повернення Дональда Трампа в Білий дім тодішній посол Бернс розширив ці обмеження до повної заборони на такі стосунки з будь-якими громадянами Китаю.

Двоє співрозмовників AP кажуть, що вперше таке рішення обговорили минулого літа після того, як члени американського Конгресу зв’язалися з Бернсом і висловили стурбованість тим, що наявні обмеження недостатньо суворі. 

Нова політика поширюється на представництва США на материковому Китаї, включно з посольством в Пекіні та консульствами в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також у Гонконзі. Водночас це не торкнулося американців за межами Китаю.

Єдиним винятком є персонал США, який уже має стосунки з громадянами Китаю. Вони можуть подати заявку щодо винятку, але в разі відмови мають припинити стосунки або залишити свою посаду. Усім, хто порушить цю політику, буде наказано негайно покинути Китай.

Нагадаємо, китайська технологічна корпорація, яка діє через мережу підконтрольних компаній, намагається найняти на роботу колишніх американських державних службовців, звільнених під час нещодавніх скорочень.

До слова, діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США.

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Теги: США Китай

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