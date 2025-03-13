США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу

Вперше ліцензія була запроваджена адміністрацією Джо Байдена у лютому 2022 року

Досі російські банки могли з дозволу США проводити операції з торгівлі енергоносіями як виняток

Адміністрація Дональда Трампа не продовжила дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв проводити операції з російськими банками для оплати енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на американських журналістів.

Дія так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів США завершилася 12 березня. Вона дозволяла здійснювати фінансові операції, пов’язані з енергетикою, з 12 російськими банками, що перебувають під санкціями.

Документ поширювався на транзакції, що стосуються постачання природного газу, нафти, нафтопродуктів, вугілля, урану та відповідних технологій. Фактично ця ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за постачання енергоресурсів, зокрема нафти.

Станом на 13 березня у Вашингтоні ліцензію так і не продовжили. Вперше вона була запроваджена адміністрацією Джо Байдена у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп не підтвердив дію генеральної ліцензії. Після цього офіційних заяв із цього питання не надходило.

Журналістка Fox News Джекі Гайнріх зазначила, що адміністрація Трампа два дні не відповідала на її запит щодо ліцензії. Вона припустила, що її непродовження могло бути випадковим недоглядом.

Водночас інший журналіст Fox News Едвард Лоуренс, посилаючись на анонімне джерело, заявив, що рішення не продовжувати ліцензію є «переговорною тактикою для завершення вторгнення».

Джерело зазначило, що США продовжуватимуть застосовувати санкції, які залишаються одним із ключових інструментів тиску для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Росії сигналів щодо можливого перемирʼя, а згодом, і завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зустріч Трампа із головою НАТО Марком Рютте.

«Ми побачимо, чи Росія готова до цього, і якщо ні, це буде дуже розчаровуючий момент для світу», – сказав Трамп стосовно очікування відповіді від Росії про перемирʼя.

Трамп додав, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною».