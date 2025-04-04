Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа

Міністерства торгівлі вважає, що американські тарифи ставлять під загрозу стабільність світового економічного порядку

Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сіньхуа».

«Запроваджуючи так звані «взаємні тарифи», США грубо порушують правила СОТ, серйозно підривають законні права та інтереси членів СОТ і завдають серйозної шкоди багатосторонній торговельній системі, заснованій на правилах, та міжнародному економічному і торговельному порядку», – каже речник Міністерства торгівлі Китаю.

За словами посадовця, США проводить «типову односторонню практику залякування, яка ставить під загрозу стабільність світового економічного і торгового порядку».

«Ми закликаємо американську сторону негайно виправити свої неправомірні дії і скасувати свої односторонні тарифні заходи», – додає речник.

Нагадаємо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня.

Також офіційний Пекін оголосив про запровадження контролю за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до США (самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію). Ці обмеження набирають чинності вже сьогодні, 4 квітня.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Раніше Китай вже закликав США негайно скасувати запроваджені президентом Дональдом Трампом мита і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.