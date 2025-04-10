Тарифи США для Китаю становлять 145% – CNBC

Білий дім повідомив про тарифи для Китаю

Тарифна ставка США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Це підтвердив CNBC представник Білого дому, інформує «Главком».

CNBC пояснили, що останній указ Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Згодом Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів

Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Китай опиняється в опозиції до решти світу, тоді як Вашингтон зменшує мита для своїх союзників і водночас підвищує їх для Пекіна.

Як повідомлялося, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита. Зазначається, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці.