«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки

Економіст Іноземцев вважає удари по російських НПЗ «дуже хорошою операцією, яку треба масштабувати»

Удари українських дронів по російських НПЗ вже спричинили нестачу бензину на заправках. Наскільки довгостроковий ефект для російської економіки матимуть удари по нафтопереробних підприємствах, в інтерівʼю «Главкому» розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

«Ці удари матимуть дуже сильний вплив. По-перше, це дуже сильний психологічний ефект. По-друге, Росія через це суттєво втрачає маржу на експорті нафтопродуктів. По-третє, справді у низці регіонів проявляється дефіцит палива – особливо в умовах збирання врожаю це викликає багато проблем. Загалом це дуже хороша операція – мабуть, найкраще з того, що ви робили до того часу. І це завдає найбільшої шкоди російській економіці, набагато вищої за санкції», – зазначає експерт.

За його словами, якщо пожежу на заводі й загасили, це не означає, що він відразу запрацює. Наразі закупівля нового обладнання для росіян дуже ускладнена.

Росія божевільними темпами модернізувалася в 2010-ті роки – якщо подивитися на її структуру імпорту, він наполовину складався з промислового обладнання. Нафтовики, розуміючи, наскільки ця галузь була відсталою у радянські часи, аби підвищувати продуктивність і переходити на високі стандарти палива, вкладали в нове обладнання дуже багато. Якщо ви руйнуєте якусь установку, то замовити таку ж у Китаї неможливо, бо вона просто не «стане» в цей виробничий процес. Тож потрібно міняти все обладнання, а не лише те, що було вибите. Або якимось чином це ремонтувати та «з г..на і палок» створювати нову ректифікаційну колону. Тому це дуже серйозна проблема», – пояснює Іноземцев.

Також економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев висловив свою думку щодо того, кого росіяни, які стоять в чергах на заправках, вважають винним – «ворога» чи тих, хто довів до такої ситуації.

«У відчутті населення, звісно, винен швидше ворог, бо мало хто робить в своїх роздумах більше двох-трьох умовиводів. Але якщо ви будете виробляти по 100 тис. дронів на місяць, і всі вони летітимуть на Росію та підриватимуть там заводи і знищуватимуть окупантів на лінії фронту, – це буде краще та цікавіше, ніж чекати, поки російська економіка сама помре», – сказав екперт.

Раніше в інтервʼю «Главкому» економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки. Він закликав українців не плекати ілюзії, що російська економіка скоро «загнеться».