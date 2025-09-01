Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на Росію. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».
Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на Росію, оскільки після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.
«Президент Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, діяв цілковито всупереч тому, що, як він стверджував, збирався зробити. По суті, він найбрутальнішим, найогиднішим чином посилив бомбардування», – сказав Бессент.
Американський міністр запевнив, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.
«Тому, я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти можливі, і, гадаю, ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», – додав він.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.
Як відомо, The Times писала, що після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні.
Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.
