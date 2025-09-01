Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії

Американський міністр запевнив, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти Росії

США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на Росію. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».

Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на Росію, оскільки після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.

«Президент Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, діяв цілковито всупереч тому, що, як він стверджував, збирався зробити. По суті, він найбрутальнішим, найогиднішим чином посилив бомбардування», – сказав Бессент.

Американський міністр запевнив, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.

«Тому, я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти можливі, і, гадаю, ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», – додав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Як відомо, The Times писала, що після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні.

Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.