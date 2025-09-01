Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
скриншот з відео

Американський міністр запевнив, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти Росії

США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на Росію. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».

Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на Росію, оскільки після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.

«Президент Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, діяв цілковито всупереч тому, що, як він стверджував, збирався зробити. По суті, він найбрутальнішим, найогиднішим чином посилив бомбардування», – сказав Бессент.

Американський міністр запевнив, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти Росії.

«Тому, я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти можливі, і, гадаю, ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», – додав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Як відомо, The Times писала, що після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні.

Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп бомбардування санкції США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єрмак поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни
Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа
29 серпня, 17:30
Попит на білоруські нафтопродукти в РФ у другій половині серпня зріс
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
25 серпня, 17:37
Путін та Трамп зустрілися на Алясці
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
16 серпня, 10:05
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
15 серпня Трамп проведе переговори з Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі
Саміт на Алясці. Центр протидії дезінформації повідомив, яку стратегію застосує Путін
14 серпня, 22:06
Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
14 серпня, 07:49
Лукашенко назвав Трампа «бовтуном»
«Путін може послати». Лукашенко висміяв ультиматуми Трампа
8 серпня, 21:33
Коваленко розповів, навіщо Путін задумався про припинення вогню у повітрі
Глава ЦПД пояснив, навіщо Росії потрібне повітряне перемир'я
6 серпня, 13:46
Поліцейський сидить біля бару, де стався злочин
У США у барі сталася стрілянина: є загиблі
2 серпня, 04:28

Економіка

Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
Саудівська Аравія та Ірак перестали постачати нафту індійському НПЗ «Роснєфті»
Саудівська Аравія та Ірак перестали постачати нафту індійському НПЗ «Роснєфті»
Економіст пояснив, чому проблеми в російській економіці не зупинять війну
Економіст пояснив, чому проблеми в російській економіці не зупинять війну
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
23K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
9058
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua