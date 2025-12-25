Товарообіг між ЄС і Росією з січня по вересень поточного року склав €43,9 млрд

Торгівля ЄС з Росією сильно постраждала з початку великої війни. Європейський Союз запровадив різні імпортні та експортні обмеження на кілька товарів, що призвело до скорочення експорту до Росії на 61% і падіння імпорту з країни на 89% між першим кварталом 2022 року та третім кварталом 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євростат.

Обсяг експорту російської продукції склав €21,7 млрд, в той час, як імпорт товарів з Євросоюзу в Росію – €22,2 млрд.

Торговельне сальдо збільшилося до €1,5 млрд. «ЄС зафіксував позитивне торговельне сальдо з Росією другий квартал поспіль – безпрецедентне явище за всю історію статистичних даних з 2002 року», – заявило агентство.

Товарообіг між ЄС і Росією з січня по вересень поточного року склав €43,9 млрд, що на 12,9% нижче, ніж за аналогічний період минулого року. Росія продає в європейські країни в основному товари паливно-енергетичного комплексу, а закуповує хімікати.

Як повідомлялося, попри те що президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти стверджують, що позиції країни слабкіші, ніж будь-коли. Кремль витратив більшу частину грошових резервів і позикових коштів, які сприяли різкому зростанню військових витрат, а попереду чекають ще більші проблеми.

Зокрема, у Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані «Роструда», кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує минулорічні показники.