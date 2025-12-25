Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь

Концентрація російського та білоруського бізнесу й демпінг ускладнюють експорт української молочної продукції до Узбекистану

Українські молочні підприємства поступово зменшують постачання до Узбекистану через посилення конкуренції з боку російських та білоруських компаній, а також розвиток власного виробництва та переробки в цій країні. Про це розповів генеральний директор ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» Олександр Сучко з посиланням на AgroPortal.

За його словами, українські підприємства будуть зменшувати постачання до Узбекистану. «Білоруси і росіяни дуже сильно демпінгують на ринку Узбекистану. Це чітко видно на прикладі звичайного молока, яке Україна вже практично не експортує до цієї країни», – підсумував Олександр Сучко.

Ці невтішні прогнози поділяє і директор з експорту компанії «КОМО» Олексій Діхтеренко. «Російський та білоруський бізнеси наразі шукають альтернативи й нові ринки збуту, тож пильно дивляться саме на країни Середньої Азії, де в українських виробників завжди були сильні позиції», – додає він.

Нагадаємо, що у вересні через скорочення поставок українського масла, сухого молока та казеїну на зовнішні ринки виробництво цих продуктів стало збитковим. Американські молочні товари дешевші та витісняють українську продукцію на європейському ринку.