Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки

Російський експерт закликає українців не плекати ілюзії, що російська економіка скоро загнеться

Попри 13 трлн рублів військових витрат, економіка РФ досі тримається завдяки внутрішньому попиту, який штучно підтримують прямими виплатами населенню. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів провідний російський економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев, підкресливши, що сподівання на швидкий розвал російської економіки – ілюзія.

Іноземцев розкрив детальну структуру військових витрат РФ, наголосивши, що вони хоч і не стимулюють економіку в класичному сенсі, але підтримують її в умовах війни.

За словами Іноземцева, з 13 трлн рублів, які Росія витратила на війну у 2025 році, приблизно третина йде на оборонні замовлення, третина – на прямі виплати військовим і їхнім родинам, і ще третина на логістику та забезпечення бойових дій. Майже половина цих коштів іде безпосередньо населенню, що створює ілюзію економічної активності через збереження внутрішнього попиту.

«За офіційною інформацією, на війну цього року Росія витратила 13 трлн рублів. Це багато, але для порівняння у США в 1942 році військові витрати були більше 30% ВВП. У Росії зараз – 7%. Хоча США під час Другої світової війни не були країною Гулагу – це була нормальна ринкова економіка з 30% ВВП на військові витрати і з дефіцитом бюджету в 24% ВВП. У Росії зараз дефіцит – 2%. Це просто щоб трошки розвіяти ілюзії, що воно зараз все загнеться», – каже він.

Іноземцев підкреслює, що «військовий допінг» штучно підтримує зростання ВВП на рівні 3%, але без нього темпи зростання впали б до нуля. Попри це, економіка Росії наразі не на межі колапсу: державний борг і бюджетний дефіцит контрольовані, а історичні приклади – як-от США під час Другої світової війни показують, що набагато вищі витрати не обов’язково ведуть до кризи.

«Зараз цей «військовий допінг» досяг своєї межі. З «допінгом» темпи зростання економіки були 3%, без «допінгу» – буде нуль. Для тих, хто чекає на скорий розвал російської економіки, у мене позитивних новин нема», – розповів Іноземцев.

До слова, російський економіст зазначив, що проблеми в економіці РФ не змусять Кремль відмовитися від війни. Російська влада пріоритетно фінансує «воєнщину», навіть попри кризу в інших галузях.