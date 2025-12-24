Головна Світ Економіка
Одна з найбільших індійських компаній відновлює закупівлі російської нафти – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одна з найбільших індійських компаній відновлює закупівлі російської нафти – Bloomberg
Після початку повномасштабного вторгнення Reliance Industries Limited стала головним покупцем російської нафти
фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Компанія призупинила закупівлі нафти з Росії після того, як США запровадили санкції проти«Роснєфті» та «Лукойла»

Індійська компанія Reliance Industries Limited, яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Після того як США запровадили санкції проти найбільших нафтогазових компаній РФ, Reliance припинила купувати нафту з Росії. Однак тепер компанія купує сировину в російських постачальників, які не потрапили під санкції.

За словами співрозмовників видання, найбільший НПЗ Індії, розташований у штаті Гуджарат, зафрахтував танкери класу Aframax у RusExport для отримання російської нафти.

Компанія Reliance Industries Limited, яка володіє та управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі, отримала додатковий місяць на приймання суден, контракти на які вона уклала до 22 жовтня, тобто до введення санкцій, але останній вантаж за цією домовленістю прибув до Індії 17 грудня, зазначили джерела.

Індійські чиновники підрахували, що імпорт нафти з Росії впаде приблизно до 800 тисяч барелів на день із середніх 1,9 млн барелів на день у листопаді.

Нагадаємо, поблизу берегів Індії та Китаю утворилося скупчення танкерів, завантажених російською нафтою, оскільки вони не можуть розвантажитися в портах.

Bloomberg писав, що експорт російської нафти сягнув найвищого рівня за останні два з половиною роки, однак проблеми з розвантаженням призвели до різкого зростання обсягів нафти, що перебуває в морі. Зокрема, за останні чотири тижні Москва відвантажувала близько 3,87 млн барелів на день – приблизно на 200 тисяч більше, ніж за період до 14 грудня. Це зумовлено відновленням щотижневих поставок із балтійського порту Приморськ.

Як повідомлялося, вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34.

Падіння цін російської нафти свідчить про ефективність санкцій США проти Росії. До того ж тривала тенденція падіння цін на нафту РФ може загалом вплинути на доходи Кремля, які він використовує для війни в Україні.

Теги: нафта Індія

