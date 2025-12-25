Молочна війна з Китаєм: Франція закликає Брюссель до екстрених контрзаходів

Франція вимагає від ЄС відповіді на китайські мита на сир та молоко

Відносини між Європейським Союзом та Пекіном увійшли в нову фазу загострення. Франція офіційно вимагає від ЄС негайної відповіді на рішення Китаю запровадити високі мита на європейську молочну продукцію, що фактично заблокувало експорт елітних французьких сирів на один з найбільших ринків світу. Про це пише «Главком» із посиланням на bloomberg.

Міністерство фінансів Франції направило запит єврокомісару з питань торгівлі Марошу Шефчовичу з вимогою скликати термінову нараду. Париж наполягає, що дії Китаю є «односторонніми, позбавленими правової основи та неприйнятними».

Французький уряд закликає Єврокомісію до низки кроків. По-перше, негайно розпочати процедуру оскарження у Світовій організації торгівлі (СОТ). По-друге, розробити механізм компенсацій для фермерів, які постраждали від санкцій і також розглянути дзеркальні заходи у відповідь на економічний тиск Пекіна.



З 23 грудня 2025 року Китай запровадив тимчасові антисубсидійні мита на імпорт молочки з ЄС. Обмеження стосуються свіжих і перероблених сирів, молока та вершків. Максимальна ставка мита становить 42,7% (вдарила по компаніях, що не співпрацювали зі слідством). Середня ставка близько 30% для більшості європейських виробників. Легендарні французькі бренди (Рокфор, Камамбер), а також італійські та німецькі сири опинились під ударом. «Це справжній удар кувалдою по нашому сектору», – прокоментував ситуацію Франсуа-Ксав'є Юар, голова Французької федерації молочної промисловості (FNIL).

Пекін не приховує, що ці заходи є помстою за мита ЄС на китайські електромобілі (які становлять до 45,3%). Китай діє вибірково, обираючи найбільш політично чутливі галузі для провідних країн Європи: для Франції – коньяк та молочна продукція, для Іспанії – свинина.



Єврокомісія вже назвала розслідування Китаю «необґрунтованим» і таким, що базується на «сумнівних доказах». Наразі Брюссель вивчає юридичні можливості для захисту європейського експорту, обсяг якого лише в молочному секторі до КНР минулого року перевищив 580 млн євро. Торговий дефіцит ЄС з Китаєм вже сягає понад 300 млрд євро, і нова «молочна війна» лише поглиблює економічне протистояння двох гігантів.

