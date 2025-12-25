Головна Світ Економіка
Молочна війна з Китаєм: Франція закликає Брюссель до екстрених контрзаходів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай ввів мита до 42,7% на молочну продукцію з ЄС
Франція вимагає від ЄС відповіді на китайські мита на сир та молоко

Відносини між Європейським Союзом та Пекіном увійшли в нову фазу загострення. Франція офіційно вимагає від ЄС негайної відповіді на рішення Китаю запровадити високі мита на європейську молочну продукцію, що фактично заблокувало експорт елітних французьких сирів на один з найбільших ринків світу. Про це пише «Главком» із посиланням на bloomberg.

Міністерство фінансів Франції направило запит єврокомісару з питань торгівлі Марошу Шефчовичу з вимогою скликати термінову нараду. Париж наполягає, що дії Китаю є «односторонніми, позбавленими правової основи та неприйнятними».

Французький уряд закликає Єврокомісію до низки кроків. По-перше, негайно розпочати процедуру оскарження у Світовій організації торгівлі (СОТ). По-друге, розробити механізм компенсацій для фермерів, які постраждали від санкцій і також розглянути дзеркальні заходи у відповідь на економічний тиск Пекіна.

З 23 грудня 2025 року Китай запровадив тимчасові антисубсидійні мита на імпорт молочки з ЄС. Обмеження стосуються свіжих і перероблених сирів, молока та вершків. Максимальна ставка мита становить 42,7% (вдарила по компаніях, що не співпрацювали зі слідством). Середня ставка близько 30% для більшості європейських виробників. Легендарні французькі бренди (Рокфор, Камамбер), а також італійські та німецькі сири опинились під ударом. «Це справжній удар кувалдою по нашому сектору», – прокоментував ситуацію Франсуа-Ксав'є Юар, голова Французької федерації молочної промисловості (FNIL).

Пекін не приховує, що ці заходи є помстою за мита ЄС на китайські електромобілі (які становлять до 45,3%). Китай діє вибірково, обираючи найбільш політично чутливі галузі для провідних країн Європи: для Франції – коньяк та молочна продукція, для Іспанії – свинина.

Єврокомісія вже назвала розслідування Китаю «необґрунтованим» і таким, що базується на «сумнівних доказах». Наразі Брюссель вивчає юридичні можливості для захисту європейського експорту, обсяг якого лише в молочному секторі до КНР минулого року перевищив 580 млн євро. Торговий дефіцит ЄС з Китаєм вже сягає понад 300 млрд євро, і нова «молочна війна» лише поглиблює економічне протистояння двох гігантів.

Раніше стало відомо, що Китай завдає чергового удару по європейському експорту. Міністерство комерції КНР оголосило про запровадження тимчасових мит на молоко, сир та вершки з Євросоюзу. Це рішення стало відповіддю на обмеження Брюсселя щодо китайських електромобілів.

