У Європі з’явиться новий мега-аеропорт, який кардинально змінить ринок авіаперевезень

Польща будує найбільший транспортний вузол регіону

Польща готується до реалізації одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів у своїй історії. Новий мега-аеропорт, що отримав офіційну назву Port Polska, має стати головними «воротами в Європу» та змінити розстановку сил на ринку авіаперевезень. Про це пише «Главком» із посиланням на euronews.

Проєкт, раніше відомий як CPK (Centralny Port Komunikacyjny), отримав нове дихання після політичних скандалів минулих років. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про «чистий старт» будівництва, підкресливши, що Port Polska революціонізує подорожі не лише в країні, а й у всій Центральній Європі.

Будівництво хабу, розташованого між Варшавою та Лодзю, розпочнеться у 2026 році, а відкриття заплановане на 2032 рік.

Port Polska – це унікальний транспортний вузол, де під одним дахом зустрінуться повітряний, залізничний та автомобільний транспорт. Близько 40% пасажирів прибуватимуть потягами. Поїздка з Варшави займе лише 20 хвилин. Швидкісні лінії з'єднають хаб із Гданськом, Краковом та Вроцлавом, пропонуючи альтернативу внутрішнім перельотам.

Масштаби Port Polska ставлять його в один ряд із найбільшими аеропортами світу, такими як лондонський Хітроу. Бюджет становить 131 мільярд злотих (близько €30 млрд). Очікується 40 млн осіб щорічно на першому етапі. Територія становить 2 585 гектарів землі.

Проєкт розроблено британським бюро Foster+Partners. Центральним елементом стане велика площа-атріум, наповнена природним світлом та зеленню, що з'єднує термінал із залізничною станцією. «Ми будуємо найшвидшу залізничну мережу в Європі та найбільший вузол у регіоні, де літаки з усього світу приземлятимуться 24/7», – зазначив Дональд Туск. Port Polska має стати символом модернізації Польщі, створивши тисячі робочих місць та зміцнивши позиції країни як логістичного лідера ЄС.

