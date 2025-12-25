Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Європі з’явиться новий мега-аеропорт, який кардинально змінить ринок авіаперевезень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Європі з’явиться новий мега-аеропорт, який кардинально змінить ринок авіаперевезень
Дональд Туск анонсував старт будівництва залізнично-авіаційного хабу
фото із відкритих джерел

Польща будує найбільший транспортний вузол регіону

Польща готується до реалізації одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів у своїй історії. Новий мега-аеропорт, що отримав офіційну назву Port Polska, має стати головними «воротами в Європу» та змінити розстановку сил на ринку авіаперевезень. Про це пише «Главком» із посиланням на euronews.

Проєкт, раніше відомий як CPK (Centralny Port Komunikacyjny), отримав нове дихання після політичних скандалів минулих років. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про «чистий старт» будівництва, підкресливши, що Port Polska революціонізує подорожі не лише в країні, а й у всій Центральній Європі.

Будівництво хабу, розташованого між Варшавою та Лодзю, розпочнеться у 2026 році, а відкриття заплановане на 2032 рік.

У Європі з’явиться новий мега-аеропорт, який кардинально змінить ринок авіаперевезень фото 1

Port Polska – це унікальний транспортний вузол, де під одним дахом зустрінуться повітряний, залізничний та автомобільний транспорт. Близько 40% пасажирів прибуватимуть потягами. Поїздка з Варшави займе лише 20 хвилин. Швидкісні лінії з'єднають хаб із Гданськом, Краковом та Вроцлавом, пропонуючи альтернативу внутрішнім перельотам.

Масштаби Port Polska ставлять його в один ряд із найбільшими аеропортами світу, такими як лондонський Хітроу. Бюджет становить 131 мільярд злотих (близько €30 млрд). Очікується 40 млн осіб щорічно на першому етапі. Територія становить 2 585 гектарів землі.

Проєкт розроблено британським бюро Foster+Partners. Центральним елементом стане велика площа-атріум, наповнена природним світлом та зеленню, що з'єднує термінал із залізничною станцією. «Ми будуємо найшвидшу залізничну мережу в Європі та найбільший вузол у регіоні, де літаки з усього світу приземлятимуться 24/7», – зазначив Дональд Туск. Port Polska має стати символом модернізації Польщі, створивши тисячі робочих місць та зміцнивши позиції країни як логістичного лідера ЄС.

До слова, у період з 15 по 21 грудня Польщу покинули майже 180 іноземців. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

22 грудня стало відомо, що територію Польщі покинули 27 громадян Білорусі, 21 особа з Молдови та 19 людей з Грузії. Зазначається, що ці люди поїхали з країни добровільно. Однак, найбільша кількість громадян, які покинули Польщу примусово, була з України.

Читайте також:

Теги: Польща міністр аеропорт Дональд Туск транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва назвала термін закриття неба з Білоруссю
Литва закрила небо на кордоні з Білоруссю до лютого
4 грудня, 15:37
Президент Чехії заявив, що Бабіш буде призначений прем’єр-міністром 9 грудня
Президент Чехії затвердив кандидатуру Бабіша на посаду прем’єра
5 грудня, 02:00
У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України
У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі
11 грудня, 16:29
Кислиця підтвердив, що США уважно слухають Україну і працюють над миром
Кислиця спростував теорії змови навколо мирних переговорів із США
15 грудня, 18:03
Введення надзвичайного стану дозволить Литві швидше та ефективніше реагувати на непередбачувані ситуації
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі
5 грудня, 14:53
За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
18 грудня, 12:24
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
19 грудня, 21:10
На кордоні з Білоруссю запрацює система, що відстежує та контролює повітряний простір
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
23 грудня, 11:43
Юрій Гладир виступає у Польщі з 2018 року
Дочка колишнього гравця збірної України опинилася в епіцентрі скандалу у Польщі
21 грудня, 18:58

Економіка

Молочна війна з Китаєм: Франція закликає Брюссель до екстрених контрзаходів
Молочна війна з Китаєм: Франція закликає Брюссель до екстрених контрзаходів
Споживчий бум розігнав економіку США до максимуму за два роки
Споживчий бум розігнав економіку США до максимуму за два роки
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
У Європі з’явиться новий мега-аеропорт, який кардинально змінить ринок авіаперевезень
У Європі з’явиться новий мега-аеропорт, який кардинально змінить ринок авіаперевезень
Одна з найбільших індійських компаній відновлює закупівлі російської нафти – Bloomberg
Одна з найбільших індійських компаній відновлює закупівлі російської нафти – Bloomberg
Кінець епохи дешевого шоколаду: світові кондитери переходять на замінники
Кінець епохи дешевого шоколаду: світові кондитери переходять на замінники

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua