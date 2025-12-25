Споживчий бум розігнав економіку США до максимуму за два роки

Економіка США б'є рекорди і ВВП зріс на 4,3% попри радикальні реформи Трампа

Економіка Сполучених Штатів продемонструвала найвищі темпи зростання за останні два роки. Згідно з останніми даними Міністерства торгівлі США, у третьому кварталі 2025 року показник ВВП сягнув 4,3%, що значно перевищує 3,8% у попередньому періоді. Про це пише «Главком» із посиланням на nypost.

Головним двигуном американської економіки став неочікуваний сплеск активності населення. Попри загальні побоювання щодо інфляції та певне уповільнення на ринку праці, споживчі витрати зросли на 3,5% у річному обчисленні (проти 2,5% у другому кварталі). Це свідчить про високу адаптивність внутрішнього ринку, навіть в умовах жорсткої монетарної політики.

2025 рік став періодом серйозної трансформації для США. Адміністрація Дональда Трампа впровадила низку радикальних змін, які створили значне навантаження на фінансову систему. Серед іншого йдеться про нові мита та перегляд міжнародних угод, кардинальні зміни у політиці залучення робочої сили, масштабне урізання державних витрат для скорочення дефіциту.



Хоча поточні цифри виглядають оптимістично, експерти застерігають від надмірного ентузіазму. Інфляційні ризики залишаються актуальними, а довгостроковий ефект від скорочення бюджетних видатків може проявитися вже у наступних кварталах. Проте на даний момент економіка США демонструє стійкість, яка перевищує прогнози більшості аналітиків Волл-стріт.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа радикально посилює кампанію з добровільного повернення мігрантів. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про потроєння виплат для нелегалів, які погодяться покинути країну до 31 грудня 2025 року. Тепер замість однієї тисячі доларів «бонус за виїзд» становить $3 тис.