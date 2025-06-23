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Поліг при виконанні бойового завдання на Курщині. Згадаймо Дмитра Ігнатова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг при виконанні бойового завдання на Курщині. Згадаймо Дмитра Ігнатова
25 лютого 2022 року Дмитро став на захист своєї Батьківщини  
колаж: glavcom.ua

У Дмитра Ігнатова було гасло – «Нічого в житті не вартує нічого, окрім життя і свободи»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Ігнатова. 

Військовослужбовець ЗСУ, навідник першого відділення зенітного артилерійського взводу зенітної ракетної ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А 0284 старший солдат Дмитро Анатолійович Ігнатов на позивний Цезар загинув 14 березня 2025 року на Курщині. Про це повідомила сестра полеглого воїна Олена Двойнішнікова, інформує «Главком». 

25 лютого 2022 року Дмитро став на захист своєї Батьківщини та родини
25 лютого 2022 року Дмитро став на захист своєї Батьківщини та родини
фото: Олена Двойнішнікова/Facebook

Народився Дмитро Ігнатов 23 лютого 1995 року. Жив разом із батьками та сестрою в Одеській області. Чоловік мав кохану дівчину і плани на майбутнє. За словами сестри, був веселим, добрим, щирим, працьовитим, відповідальним та справедливим, завжди готовим прийти на допомогу та підтримати у скрутний час. 

25 лютого 2022 року Дмитро став на захист своєї Батьківщини та родини. Від початку повномасштабного вторгнення неодноразово брав участь у бойових діях для збереження цілісності нашої держави. Перший рік війни служив під Миколаєвом, де збив ворожу ракету, за що був відзначений. Виконував бойові завдання у м. Херсон.

Серед побратимів здобув повагу, був прикладом для молодших військовослужбовців. За час несення військової служби, до якої ставився дуже відповідально, неодноразово ризикував своїм життям, рятуючи побратимів, завжди прагнув допомогти всім, хто цього потребував.

Перший рік війни Дмитро Ігнатов служив під Миколаєвом
Перший рік війни Дмитро Ігнатов служив під Миколаєвом
фото: Олена Двойнішнікова/Facebook

У січні 2025 року був переведений до 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України у Сумську область.

Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, Дмитро Ігнатов загинув 14 березня 2025 року в селі Гоголівка Суджанського району, Курської області при виконанні бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу з боку ворога.

У січні 2025 року Дмитро Ігнатов був переведений до 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України у Сумську область
У січні 2025 року Дмитро Ігнатов був переведений до 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України у Сумську область
фото: Олена Двойнішнікова/Facebook

У Дмитра було, свого роду, гасло – «Нічого в житті не вартує нічого, окрім життя і свободи». «У найважчий для нашої країни час, він віддав своє життя за кожного з нас. Загибель Дмитра є великою трагедією і непоправною втратою не лише для його родини, а й для побратимів, друзів та всіх, хто мав честь його знати», – додала сестра воїна. 

У Дмитра було, свого роду, гасло – «Нічого в житті не вартує нічого, окрім життя і свободи»
У Дмитра було, свого роду, гасло – «Нічого в житті не вартує нічого, окрім життя і свободи»
фото: Олена Двойнішнікова/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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