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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
фото з відкритих джерел

У ніч на 20 червня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою ворожих ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові канали, інформує «Главком».

О 00:52 небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули перші вибухи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками.

Станом на 01:05 вибухи в місті не вщухають.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1213-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

19 червня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Нагадаємо, вранці 17 червня російські терористи масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Унаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки

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Теги: вибух Одеса

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