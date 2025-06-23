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Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні
Морські дрони відіграють важливу роль у здатності України захищати свою територію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Частину оборонного фінансування «морської коаліції» буде спрямовано на створення безпілотників

Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером. Про плани запустити виробництво безпілотних морських суден в Україні оголосило Міністерство оборони Норвегії в мережі Х, передає «Главком».

«Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні», – заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні
скріншот: x.com/Forsvarsdep

Загалом Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон, еквівалент приблизно €580 млн, на підтримку так званої «морської коаліції», яку вона очолює разом із Великою Британією. Йдеться про спільну розробку та виробництво надводних дронів із використанням норвезьких технологій і досвіду.

«Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі», – підкреслили в Міноборони Норвегії.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Норвегії схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно $7,8 млрд).

До слова, Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд. Президент Володимир Зеленський наголошував, що кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії. Як зазначала норвезька чиновниця, міністерка праці й інтеграції Тоньє Бренну, за три роки муніципалітети країни прийняли понад 90 тис. українських біженців та осіб з тимчасовим захистом.

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Теги: Норвегія дрон зброя

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