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Аналітики назвали села, які росіяни можуть окупувати на Сумщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Аналітики назвали села, які росіяни можуть окупувати на Сумщині
DeepState: Росіяни поставили ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначили, що ситуація на Сумщині продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти

Населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені, це: Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Аналітики зазначили, що ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти.

«На уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені, а саме: Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. В Кіндратівці фіксується російська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається взнаки, тож втримати село важко. В Олексіївці було зупинено ворога на північних околицях, але так само застосовується тактика постійного «рашу» з боку ворога, тож там йдуть важкі бої», – йдеться у повідомленні DeepState.

Сприятливою для знищення росіян стала погода, яка дає можливість літати і працювати артилерією. Але одночасно з цим, противник «підбирається» з різних сторін до Яблунівки і «пробує залітати» в Юнаківку. «Це дається їм важко, бо частину села, куди вони пробираються, вони зруйнували і їм немає де закріплятися», – пояснили аналітики. 

Також повідомляється, що росіяни поставили ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь, куди стягнуто велику кількість піхоти і «на шляху є значно менше перешкод, щоб підібратися до селища».

«Загрозою у просуванні ворога є його вихід на відстань 20-25 кілометрів, що дасть можливість долітати на FPV-дронах в місто Суми. В додаток північ Сумщини всіяна висотами, що надає сприятливу обстановку для цих польотів. Противаги «оптоволокну» на сьогодні як такої немає, як і переваги у кількості дронів та екіпажів, щоб знищувати дронщиків противника. Тому поки ситуація складається не найкращим чином, хоча безпосередньо бійці Сил Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стримати натиск ворога», – додали в DeepState. Окремо аналітики відзначають проблему з людьми для стримування противника.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування десантно-штурмових військ.

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Теги: Сумщина війна штурм

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