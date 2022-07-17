Через брак газу Німеччина запускає 16 електростанцій на вугіллі й нафті

Шольц запевняє, що його уряд намагатиметься робити все для боротьби з кліматичною кризою

Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.Про це у відеозверненні повідомив канцлер Олаф Шольц, цитує The Associated Press.

Політик висловив жаль через таке рішення і наголосив, що це лише тимчасовий захід. Шольц запевняє, що його уряд намагатиметься робити все для боротьби з кліматичною кризою.

«Гірко те, що через брутальний напад росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це лише на дуже короткий час», – сказав канцлер.

Шольц наголосив, що намір Німеччини припинити викиди парникових газів до 2045 року залишається чинним. Він також згадав про нещодавно схвалений парламентом пакет заходів для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики.

Як зазначає AP, екологи вважають, що німецький уряд насправді міг би зробити більше для боротьби з кліматичною кризою. Наприклад, країна могла би ввести загальне обмеження швидкості та обмежити внутрішні рейси для економії палива.