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Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії
Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи
фото з відкритих джерел

Санкції передбачають введення граничних цін G7+ на нафту російського походження та заборону на експорт деяких товарів до Росії та Білорусі

Нова Зеландія запровадила нові санкційні обмеження проти Росії. Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив про новий пакет санкцій у межах міжнародної санкційної відповіді, що триває, на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Санкції проти РФ передбачають:

  • введення граничних цін G7+ на нафту російського походження,
  • встановлення заборони на експорт заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни,
  • обмеження фізичних та юридичних осіб.

«Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій», – йдеться в повідомленні.

Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та високопоставлених керівників деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

«Санкції наголошують на непохитному засудженні Новою Зеландією неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України, оскільки ми досягаємо дворічного рубежу з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року», – сказав Вінстон Пітерс.

Як повідомлялося, понад 200 західних та російських компаній залучені до незаконних схем РФ щодо уникнення санкцій та забезпечення прихованих поставок електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет допомоги для України на суму $25,9 млн.

До слова, Україна отримала від союзників США у всьому світі, зокрема Європи, Азії та країн НАТО, допомогу в розмірі понад $178 млрд.

Теги: санкції росія Нова Зеландія нафта

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