Допомогли українці: країна ЄС похвалилася успіхами стосовно працевлаштування

В Естонії через українців з тимчасовим захистом зросли усі показники робочої сили

У 2023 році в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили, переважно за рахунок українців. Про це повідомляє ERR.

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Статистичне відомство навело дані за 2023 рік, згідно з якими в країні у цей період рівень працевлаштування не змінився і залишився на рівні 69,2%. Кількість людей працездатного віку зросла на 25600, в основному – за рахунок українців, які оформили в Естонії тимчасовий захист.

Безробіття становило 6,4%, при цьому кількість непрацевлаштованих зросла на 7500 осіб, порівняно з попереднім роком. Зайнятість зросла у сфері послуг та зменшилася у промисловості й будівництві.

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Нагадаємо, підтримка біженців з України у Естонії поступово зростає. Якщо у вересні 2023 року підтримка прийому українських біженців впала в Естонії до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України, то в грудні вона знову почала рости. Про це свідчать результати опитування, проведеного фірмою Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії.

У вересні 60% жителів Естонії вважали, що держава у разі потреби має приймати українських біженців. У грудні кількість прихильників прийому біженців з України зросла до 63%. Проти прийому біженців у вересні висловилися 31%, у грудні – 30% опитаних. У грудні підтримували прийом українських біженців 65% громадян Естонії, 49% громадян Росії та 45% осіб без громадянства.

Серед естонців частка прихильників прийому біженців становила у грудні 72%, серед представників інших національностей – 46%. Опитування Turu-uuringute проводилося з 6 по 12 грудня, у ньому взяли участь 1252 особи віком 15 років і старше по всій Естонії.

До слова, через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску. Країна закликає своїх громадян повернутися з Росії та не їздити туди. Про це повідомляє Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

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У заяві правоохоронців йдеться, що в останні тижні Росія навмисно привозила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

Як йдеться у заяві, якщо ця діяльність продовжиться, «ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск».